Lavori urgenti alla diga Ancipa, interrotta l’erogazione nell’Ennese

Lo stop dalle 8 di domani, mercoledì 27 novembre

ENNA – Domani mattina, giovedì 27 novembre, sarà eseguita una riparazione urgente per eliminare una perdita all’interno di un manufatto di scarico dell’acquedotto Ancipa e, contemporaneamente, verranno eseguiti altri interventi per immettere in rete l’acqua proveniente da alcuni pozzi attivati nell’Ennese. Lo rende noto Siciliacque.

“Pertanto, a partire dalle ore 8 verrà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Ancipa Basso e – prosegue – quindi temporaneamente sospese le forniture in quattro Comuni dell’Ennese (Gagliano Castelferrato, Agira ed Enna Bassa), due del Nisseno (Caltanissetta e San Cataldo) e al consorzio di bonifica 4 di Caltanissetta. Le forniture verranno ripristinate progressivamente tra le ore 20 di mercoledì 27 novembre e le ore 16 di giovedì prossimi”.