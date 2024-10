Posti disponibili per tecnici e sanitari

L’ARES offre 18 posti a tempo indeterminato nel settore sanitario e tecnico. Le posizioni sono aperte a diplomati e laureati con diverse opportunità in aziende sanitarie dell’isola. Le domande devono essere presentate entro il 4 novembre 2024.

Le figure ricercate

I 18 posti disponibili si suddividono tra vari profili professionali. Sono previsti 4 posti per Tecnici di Camera Iperbarica (ASL Gallura e Cagliari), 1 per Dirigente Chimico (ASL Cagliari), 8 per Ingegneri Ambientali (ASL Sassari, Gallura, Nuoro, Ogliastra, Oristano, Medio Campidano, Sulcis, Cagliari), 3 per Dietisti (AOU Cagliari, ASL Ogliastra, Oristano) e 2 per Informatici (ASL Sassari, Cagliari). Tutte le posizioni offrono contratti a tempo indeterminato.

Chi può partecipare

Il concorso è aperto a cittadini italiani, europei o titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo. Oltre a questi requisiti generali, ogni profilo prevede qualifiche specifiche. Per i Tecnici di Camera Iperbarica serve un diploma tecnico, per il Dirigente Chimico una laurea in Chimica con specializzazione, mentre gli Ingegneri Ambientali devono avere una laurea in Ingegneria ambientale. I Dietisti devono possedere una laurea in Dietistica e per gli Informatici è richiesta una laurea in Informatica o Ingegneria informatica.

Le prove del concorso

Il concorso prevede tre prove: una scritta con quiz sulle materie specifiche del ruolo, una pratica per verificare le capacità operative e un colloquio orale che include anche una verifica della conoscenza della lingua inglese e delle attitudini personali.

Come candidarsi

Le domande devono essere inoltrate esclusivamente online. È necessario possedere lo SPID o la Carta di Identità Elettronica e pagare una tassa di iscrizione di 9 euro.

