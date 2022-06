Lavoro in Sicilia, bandi urgenti per avvocati e medici LINK

Numerosi concorsi, centinaia di posti, diverse figure richieste: i particolari con il collegamento diretto

PALERMO – Lavoro in Sicilia, ecco i bandi urgenti per avvocati e medici selezionati da Marco Mascellino. Segui la sezione CONCORSI di LiveSicilia (Clicca qui per le ultime novità)

(10 giugno) Avviso pubblico AOUP Catania per incarichi a tempo determinato (formazione graduatoria) ad infermieri

https://www.policlinicovittorioemanuele.it/sites/default/files/concorsi/2022/22-1232_BANDO.PDF

(11 giugno) Avviso pubblico AO Villa Sofia-Cervello di Palermo per un incarico di 36 mesi a data manager

https://ospedaliriunitipalermo.it/avviso_selezione_pubblica_per_borsa_di_studio_data_manager_progetto_di_ricerca_referente_scientifico_dr._antonino_mirabella_.html

(11 giugno) Avviso pubblico AO Villa Sofia-Cervello di Palermo per un incarico di 36 mesi a psicologo

https://ospedaliriunitipalermo.it/_avviso_selezione_pubblica_per_formulazione_graduatoria_per_incarico_a_t.d._di_dirigente_psicologo_progetto_psn_2017_referente_scientifico_dr._antonino_mirabella.html

(13 giugno) Avviso pubblico AOUP Catania per un incarico annuale a psicologo

https://www.policlinicovittorioemanuele.it/sites/default/files/concorsi/2022/22-1192_Avviso%20Psicologo%20%28Fondi%20Screening%29.pdf

(13 giugno) Avviso pubblico AOUP Catania per un incarico annuale a tecnico di laboratorio biomedico

https://www.policlinicovittorioemanuele.it/sites/default/files/concorsi/2022/22-0820_Avviso%20Tecnico%20di%20Laboratorio.pdf

(14 giugno) Avviso pubblico ASP Siracusa per incarichi a tempo determinato (formazione graduatorie) a dirigenti medici di chirurgia vascolare

http://www.ausl8.siracusa.it/skins/bandi/Chirurgia%20Vascolare.pdf

(15 giugno) Avviso pubblico AOUP Messina per un incarico libero-professionale annuale a data manager, laureato in farmacia/CTF

https://www.polime.it/uploads/FILEPUB/Concorsi/2022/6425_1_delibera_948_2022_Indizione%20e%20bando.pdf

(17 giugno) Avviso pubblico ASP Catania per incarichi a tempo determinato a logopedisti

https://www.aspct.it/comunicazione/bandi-concorso/incarichi-tempo-determinato/default.aspx?news=22420

(17 giugno) Avviso pubblico ASP Catania per incarichi a tempo determinato ad assistenti sociali

https://www.aspct.it/comunicazione/bandi-concorso/incarichi-tempo-determinato/default.aspx?news=22415

(17 giugno) Avviso pubblico ASP Siracusa per incarichi a tempo determinato a dirigenti medici di emotrasfusione e discipline correlate

http://www.ausl8.siracusa.it/skins/bandi/Avviso%20per%20Dirigente%20Medico%20TRASFUSIONALE.pdf

(21 giugno) Avviso pubblico AOUP Messina per incarichi a tempo determinato (formazione graduatorie) a dirigenti medici di MCAU

https://www.polime.it/uploads/FILEPUB/Concorsi/2022/6440_1_delibera_987_2022_Indizione%20e%20bando.pdf

(23 giugno) Avviso pubblico AOUP Palermo per un incarico annuale ad esperto sicurezza RMN

https://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/bandi/maggio2022/sicurezza/BANDO.pdf

(25 giugno) Avviso pubblico AOUP Palermo per due incarichi libero-professionali semestrali a laureati in fisica

https://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/bandi/maggio2022/fisica/BANDO.pdf

(26 giugno) Avviso pubblico ASP Enna per incarichi a tempo determinato (formazione graduatoria) ad ostetrici

https://www.aspenna.it/bandi-concorso/avviso-pubblico-straordinario-per-titoli-e-colloquio-per-la-formulazione-di-una-graduatoria-per-il-conferimento-di-eventuali-incarichi-e-supplenze-a-tempo-determinato-di-collaboratore-professionale-sa/

(30 giugno) Bando di concorso ASP Palermo per l'assunzione a tempo indeterminato di 6 logopedisti, 4 educatori socio-sanitari, 4 educatori socio-pedagogici, 13 terapisti NPEE, 8 tecnici di riabilitazione psichiatrica ed un assistente sociale

http://www.asppalermo.org/public/concorsi/2022/084_2020_Bando_autismo.pdf

(30 giugno) Bando di concorso AO Villa Sofia-Cervello di Palermo per l'assunzione a tempo indeterminato di 33 dirigenti medici di anestesia/rianimazione ed uno di chirurgia generale

https://ospedaliriunitipalermo.it/_concorso_pubblico_per_copertura_a_tempo_indeterminato_n.33_posti_dirigente_medico_disciplina_anestesia_e_rianimazione_e_n.1_posto_dirigente_medico_disciplina_chirurgia_generale.html

(30 giugno) Bando di concorso ASP Trapani per l'assunzione a tempo indeterminato di 50 collaboratori amministrativi cat.D

https://asptrapani.selezionieconcorsi.it/materiale-avvisi/32/allegato-BANDOCOMPARTOmerged.pdf

(30 giugno) Bando di concorso ASP Trapani per l'assunzione a tempo indeterminato di: 3 dirigenti avvocati, 3 dirigenti professioni infermieristiche e 25 dirigenti medici (NPI, neurologia, medicina fisica/riabilitativa)

https://asptrapani.selezionieconcorsi.it/materiale-avvisi/114/allegato-bandoavvocato.pdf

(30 giugno) Bando di concorso ASP Trapani per l'assunzione a tempo indeterminato di 119 dirigenti medici varie discipline

https://asptrapani.selezionieconcorsi.it/materiale-avvisi/110/allegato-ALLEGATOAdelibera538compressed.pdf

(25 luglio) Avviso pubblico AO Villa Sofia-Cervello di Palermo per aggiornamento albo incarichi legali

https://ospedaliriunitipalermo.it/avviso_pubblico_riapertura_termini_per_presentazione_domande_ammissione_elenco_avvocati_per_affidamento_incarichi_legali-_validita%27_biennale.html

