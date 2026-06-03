Lavoro, inaugurati i nuovi locali della CNA nel cuore di Acireale

"Questa sede sarà un luogo di confronto tra imprese e istituzioni"

ACIREALE – Nuova casa per la CNA di Acireale. È stata inaugurata nel pomeriggio la nuova sede dell’associazione, nei locali di Corso Savoia 138, alla presenza del presidente territoriale Francesco Grippaldi, del sindaco Roberto Barbagallo e dell’assessore comunale alle Attività produttive Laura Toscano.

La nuova struttura, più ampia e funzionale rispetto alla precedente, nasce con l’obiettivo di rafforzare la presenza della Confederazione sul territorio e offrire servizi sempre più vicini alle esigenze di cittadini, lavoratori e imprese.

Una sede per imprese e cittadini

All’interno della nuova sede saranno attivi i servizi di consulenza e supporto alle imprese, oltre alle attività del CAF e del Patronato Epasa-Itaco rivolte a lavoratori e cittadini.

L’inaugurazione ha rappresentato anche un momento di incontro con la comunità locale, che ha avuto l’opportunità di visitare gli spazi e conoscere da vicino i servizi offerti dalla CNA.

“Volevamo aprire entro maggio e ci siamo riusciti”, ha dichiarato il presidente della CNA Acireale, Francesco Grippaldi.

“Aprirsi al territorio è certamente da sempre tra le mission di CNA e sono contento che, a un anno dal mio insediamento, si sia raggiunto questo importante e strategico risultato per la nostra confederazione. Questa nuova sede, più funzionale, più accessibile e comoda e che massimizzerà quotidianamente l’offerta rappresentativa e nei servizi, diventerà un luogo di costante confronto tra le imprese associate e le istituzioni”.

Il ruolo della CNA ad Acireale

Grippaldi ha inoltre evidenziato il peso che la realtà acese riveste all’interno dell’organizzazione provinciale.

“Acireale, a livello provinciale, si colloca al secondo posto per numero di imprese associate, seconda solo a Catania e ciò conferma che CNA ha un ruolo fondamentale nel dibattito cittadino e a tutela del mondo della piccola impresa”, ha aggiunto.

Supporto alle imprese e accesso alle opportunità

Nel corso dell’inaugurazione è intervenuto anche il responsabile della sede, Liborio Palazzo, che ha sottolineato l’importanza dell’attività di assistenza e informazione rivolta alle aziende del territorio.

“Gli imprenditori che si rivolgeranno alla nostra sede troveranno personale sempre pronto a informarli su novità e agevolazioni, su opportunità e servizi: nessuna piccola e media impresa deve perdere le occasioni che vengono offerte come le linee di credito attivate dalla Crias o i bandi regionali e comunitari”, ha affermato.

Palazzo ha inoltre evidenziato la necessità di rafforzare il rapporto con professionisti e artigiani del territorio per favorire l’accesso agli strumenti di sostegno economico e migliorare l’informazione sugli adempimenti normativi.

“Il rapporto tra la CNA e i professionisti acesi è ottimo ed è proprio con loro che vogliamo continuare a confrontarci e a lavorare su una partnership che possa consentire alle imprese assistite di cogliere le opportunità di credito”, ha spiegato.

Secondo il responsabile della sede, i nuovi locali consentiranno inoltre di offrire un’informazione più tempestiva su temi come la sicurezza nei luoghi di lavoro, gli obblighi ambientali e tutte le novità che interessano il tessuto produttivo locale.