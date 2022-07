Lavoro, Intellera consulting cerca 50 professionisti da assumere a Palermo

Le risorse inserite lavoreranno su progetti per la Pubblica Amministrazione locale del Sud e su progetti nazionali

PALERMO – Intellera Consulting prosegue la sua espansione e avvia un’importante campagna di assunzioni in Sicilia per sostenere la crescita dei servizi a supporto della Pubblica Amministrazione. La società di consulenza organizzativa, gestionale e tecnologica sta ricercando circa 50 professionisti da inserire nella sua sede di Palermo. Intellera, prima consulting firm nel settore pubblico in Italia per volume di affari, può contare su una rete di 1200 professionisti, tra dipendenti e consulenti esterni, in costante espansione, distribuiti su 12 sedi a livello nazionale, al servizio di oltre 300 clienti tra PA, sanità, organizzazioni internazionali e utilities.

“La campagna di reclutamento per il polo di Palermo consentirà alle risorse inserite di lavorare sia su progetti per la Pubblica Amministrazione locale del Sud che su diversi progetti nazionali, grazie a un’attività completamente remotizzata e un’organizzazione del lavoro che consente la messa in condivisione di competenze – spiega Andrea Mangano, Partner e Responsabile per la Pubblica Amministrazione Locale Centro-Sud di Intellera Consulting -. In questo senso, Palermo rappresenta un vero e proprio “Competence Hub” aperto ai professionisti siciliani, ai laureati degli atenei del territorio, ma anche ai tanti talenti che, dopo essersi trasferiti al Nord, vorrebbero far rientro nella terra di origine, per operare in una realtà innovativa, dinamica, con un ambizioso piano di crescita”.