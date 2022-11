Lavoro, mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori Almaviva

Lunedì sit-in nella piazza Università a Catania

Catania. “Il 31 dicembre scadrà la commessa affidata nel febbraio 2020 dal Ministero della Salute ad Almaviva. A Catania, è a rischio il futuro per 200 lavoratori con le loro famiglie. Slc Cgil-Fistel Cisl-Uilcom Uil-Ugl Tlc manifesteranno lunedì nella piazza Università a partire dalle 9 e chiedono l’intervento urgente del Prefetto di Catania perché solleciti i Ministeri competenti ad attivare immediatamente un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali. Vanno scongiurati i licenziamenti, salvaguardando centinaia di donne e uomini già provati da percentuali altissime di ammortizzatori sociali”.

A dare l’annuncio della mobilitazione sono i segretari di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Ugl Tlc Gianluca Patanè, Tania D’Agostino, Gaetano Cristaldi e Angelo Alcarisi. Gli esponenti sindacali aggiungono: “Facciamo appello a tutti i rappresentanti nelle istituzioni in ambito nazionale, regionale e locale perché sostengano la nostra iniziativa tutelando così occupazione e dignità di lavoratrici e lavoratori che da più di 20 anni, con grande senso di responsabilità e dedizione anche nei momenti difficili della pandemia, hanno contribuito con il loro impegno a creare valore per il nostro Paese. Va, peraltro, sottolineato come la chiusura di Almaviva sul territorio catanese metta a rischio pure il futuro del personale aziendale amministrativo e tecnico, per il quale non sono previste le clausole sociali di salvaguardia occupazionale. Stanno, quindi, attualmente svolgendo la propria attività senza certezze, né prospettive”. I segretari di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Ugl Tlc concludono sollecitando “tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore, insieme con cittadine e cittadini catanesi, a partecipare alle azioni di lotta in una vertenza-simbolo per il nostro territorio, ormai da anni martoriato”.