Lavoro, opportunità nelle biotecnologie: due anni di specializzazione all’ITS Volta

Intervista alla presidente Maria Pia Pensabene

PALERMO – Lavoro, c’è un’opportunità per giovani e disoccupati, quella di trovare occupazione dopo due anni di formazione specialistica. Le professioni del futuro sono alla portata di tutti, senza costi a carico degli studenti. Intervista alla presidente dell’ITS Academy nuove tecnologie della vita Alessandro Volta, Maria Pia Pensabene.

Presidente, perché oggi uno studente dovrebbe scegliere di specializzarsi, dopo il diploma, all’Its Alessandro Volta?

“Noi offriamo una risposta concreta a chi decide, in soli due anni, di conseguire una formazione tecnica altamente specializzata, con un forte legame con il mondo produttivo.

Chi può specializzarsi nei vostri corsi?

“Sia i giovani neodiplomati ma anche agli adulti che vogliono riqualificarsi, rientrare nel mercato del lavoro. I nostri percorsi formano infatti i tecnici specializzati nel settore biomedicale e delle biotecnologie richiesti dalle aziende di riferimento: oltre il 90% dei nostri allievi trova occupazione entro un anno, in ruoli coerenti con le competenze acquisite”.

Come nasce questa scuola?

“È una scuola di specializzazione post-diploma, nasce nel 2019 come fondazione di partecipazione pubblico privata, opera nell’Area Tecnologica “Chimica e Nuove Tecnologie della Vita”; ha al proprio interno l’Università degli Studi Palermo, Istituti Scolastici Secondari, il Comune di Palermo, la Camera di Commercio Palermo Enna, Sicindustria e soprattutto le aziende del settore biomedicale e delle biotecnologie industriali e ambientali (oltre 150 aziende del settore biomed e biotech, pubbliche e private)”.

In che cosa consiste il rapporto tra le imprese e gli insegnamenti?

“I percorsi di specializzazione sono progettati a monte con le imprese, che designano il 70% del corpo docente; gli studenti trascorrono un anno tra aula e laboratori e un anno in tirocinio in azienda. Entro un anno dal conseguimento del diploma oltre il 90% ha un’occupazione coerente col titolo conseguito”.

Parliamo dei laboratori: cos’è la “culla tecnologica del Biomedicale e delle Biotecnologie 4.0”?

“È il cuore pulsante del nostro ITS Academy. Nel centro di Palermo, all’interno del complesso monumentale dell’IPAB Istituto Santa Lucia del Politeama, abbiamo realizzato – grazie ai fondi del PNRR – il Progetto TECH-LAB 4.0: 1.850 mq di innovazione, con 18 laboratori tecnologici avanzati”.

Che tipo di laboratori sono?

“Parliamo di una sala operatoria e un laboratorio di terapia intensiva 4.0, laboratori di analisi microbiologiche, strumentali e di microscopia, spazi dedicati a elettronica ed elettrotecnica 4.0, informatica sanitaria, realtà aumentata, stampa 3D e intelligenza artificiale. È un vero ecosistema innovativo, dove gli studenti imparano lavorando con le stesse tecnologie utilizzate nelle aziende sanitarie pubbliche e private”.

Che tipo di opportunità di formazione e crescita offre questo ambiente e, soprattutto, quanto costano i corsi?

“I percorsi sono gratuiti in quanto finanziati con risorse pubbliche, regionali, FSE e ministeriali. Durante il primo anno i nostri studenti conseguono diverse certificazioni riconosciute a livello internazionale, come la Cambridge English, le certificazioni informatiche Pekit, Cisco CCNA, EiPass, oltre all’attestato di Primo Soccorso. Inoltre, grazie al programma Erasmus+, possono vivere esperienze di studio e tirocinio all’estero, confrontandosi con realtà europee d’eccellenza”.

Ci sono misure a sostegno di chi ha difficoltà economiche?

“Sono previste anche borse di studio, calcolate in base all’ISEE, per studenti residenti, pendolari e fuori sede. Ma la cosa più importante è l’opportunità che l’ITS Academy offre di accompagnamento diretto nel mondo del lavoro: le aziende del settore sono le protagoniste perché hanno un disperato bisogno di competenze tecniche specializzate, ben consapevoli del fatto che il loro vantaggio competitivo sul mercato dipende dalla qualità delle loro risorse umane”.

Qual è la durata dei corsi e che titolo si ottiene al termine del percorso?

“I percorsi ITS hanno la durata di due anni, 2000 ore ordinamentali; gli studenti trascorrono un anno tra aula e soprattutto laboratori e un anno in tirocinio in azienda. Al termine, conseguono il Diploma di Tecnico Superiore (V livello EQF), rilasciato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito: un titolo riconosciuto anche nei concorsi pubblici e molto apprezzato dalle aziende”.

In che modo collaborate con il mondo produttivo e della ricerca?

“La collaborazione con le imprese è parte integrante del nostro modello. L’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita Alessandro Volta ha tra i propri soci fondatori Sicindustria, la Camera di Commercio Palermo Enna, e conta oltre 150 aziende socie e partner, con cui progettiamo i percorsi formativi e dalle quali proviene il 70% dei nostri docenti”.

Lavoro, cosa dicono i dati nazionali sul modello ITS?

“Secondo il Monitoraggio INDIRE 2024, oltre l’87% dei diplomati ITS in Italia trova lavoro entro un anno dal diploma di specializzazione. L’ITS Academy “A. Volta” è perfettamente in linea con questi risultati, e in molti casi li supera. Siamo un tappeto rosso verso il mondo del lavoro, un vivaio nel quale le aziende del settore Biomed & Biotech possono coltivare e selezionare i migliori talenti”.

Quali sono oggi gli indirizzi di specializzazione offerti?

“I nostri percorsi si concentrano sulle professioni più innovative e richieste dalle aziende: Tecnico Specialista Biomedicale, dedicato alla progettazione, produzione e manutenzione di apparecchi e dispositivi biomedicali e biotecnologici. Informatico Biomedicale, per chi vuole coniugare tecnologia e salute sviluppando soluzioni digitali per la sanità del futuro. Biotecnologo della Qualità, orientato ai settori chimico, farmaceutico, ambientale e alimentare, con particolare attenzione alla sicurezza e alla sostenibilità. Odontotecnica Digitale, che è un curvatura del Tecnico Specialista Biomedicale, forma professionisti capaci di utilizzare software CAD/CAM, tecniche di chirurgia guidata e manutenzione di apparecchiature elettromedicali”.

L’ITS Academy ha sedi solo a Palermo?

“No, siamo una realtà in crescita. Oltre che a Palermo, dove ha sede la Culla Tecnologica, siamo presenti anche a Messina e Milazzo, Catania e Trapani, per offrire opportunità di formazione d’eccellenza in tutta la Sicilia”.

Quando scadono le iscrizioni?

“I percorsi di specializzazione sono completamente gratuiti. Le iscrizioni sono aperte fino al 13 novembre 2025. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.itsvoltapalermo.it, oppure si può contattare la segreteria allo 091 33 68 66 o via e-mail a info@itsvoltapalermo.it”.

In una frase, come descriverebbe oggi l’ITS Academy che presiede?

”Una culla tecnologica dove si coltivano i nostri migliori talenti, dove al reddito si sostituisce il merito, la responsabilità e la motivazione, che così diventano ‘eccellenza’”.