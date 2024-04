Lavoro, Requirez: “Le imprese devono investire sulla sicurezza”

Ai Cantieri culturali della Zisa il convegno dell'assessorato regionale alla Salute

PALERMO – Anche Palermo si mobilita nella Giornata mondiale dedicata alla sicurezza e alla salute sul lavoro con “La prevenzione è la soluzione”, iniziativa organizzata dall’assessorato regionale alla Salute, ai Cantieri culturali alla Zisa, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di adottare tutte le necessarie misure di prevenzione a tutela dei lavoratori.

“Quello che manca – ha detto Salvatore Requirez, dirigente generale del Dasoe della Regione Siciliana, intervenendo al convegno – è il richiamo al valore etico del lavoro all’interno del quale bisogna essere capaci di inserire il tema della sicurezza. La cronaca ci racconta che il numero dei morti sul lavoro è doppio rispetto a quello negli incidenti stradali. Numeri inaccettabili. Le imprese devono comprendere l’importanza degli investimenti nella sicurezza e su questo fronte la formazione è fondamentale e ha un costo ma mai quanto i risarcimenti nei casi di morte”.

Presenti alla manifestazione diversi istituti scolastici, di ogni ordine e grado, che “sono luoghi in cui il diritto alla salute e alla sicurezza può trovare un terreno fertile sul quale radicarsi, fin dai primi momenti di socializzazione, per diventare patrimonio dell’individuo e della collettività”, hanno spiegato gli organizzatori.

L’assessore alla Salute Giovanna Volo

Hanno partecipato con numerosi stand all’esterno anche i rappresentanti delle istituzioni e delle aziende del servizio sanitario regionale, delle forze dell’ordine e della giustizia, delle università e della scuola, oltre alle organizzazioni sindacali e alle associazioni di categoria di tutta la Sicilia e alla Cassa edile di Palermo presente con la presidente Agostina Porcaro.

“La prevenzione – ha detto Giovanna Volo, assessore regionale alla Salute – è una condizione da vivere in serenità e deve essere un’abitudine di vita, così come lo è indossare il casco se si va a bordo di una moto. La prevenzione è anche fatta dai sistemi di tutela individuale, per esempio quelli usati durante la pandemia. Ma fondamentale è il coinvolgimento della scuole grazie all’alleanza con i giovani possiamo educare alla sicurezza”.