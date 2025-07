Lavoro, super concorso da 3.839 posti: fissato il webinar informativo

Il bando è stato pubblicato

Con Decreto Direttoriale n.159 del 20 giugno 2025 è stato approvato il bando di concorso nazionale per il reclutamento di 3.839 unità di personale per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato per la durata di tre anni, da parte degli Ambiti territoriali sociali (ATS).

Lavoro, super concorso da 3.839 posti

Il bando di concorso è stato ufficialmente pubblicato, alle ore 18.00 del 30 giugno 2025, sul portale InPA.

Si tratta di una iniziativa promossa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per contribuire concretamente al rafforzamento dei servizi sociali territoriali.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, entro le ore 23.59 del 30 luglio 2025, attraverso il portale InPA a questo link.

L’iniziativa, finanziata con 545 milioni di euro, si inserisce nel quadro degli interventi del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021–2027 che mirano a rafforzare in modo strutturale la capacità degli ATS di rispondere alle esigenze dei cittadini, in un’ottica di integrazione tra i livelli di governo e nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Con un’apposita manifestazione di interesse, avviata ad agosto 2024 a cui hanno risposto gli Ambiti territoriali sociali, è stato possibile acquisire una ricognizione puntuale del fabbisogno di personale per specifica figura professionale, a livello territoriale, per il triennio 2025-2027.

I posti disponibili e il webinar

Le assegnazioni, sulla base dei criteri di riparto elaborati dal Ministero, hanno riguardato 540 Ambiti territoriali sociali e sono così ripartite tra i vari profili professionali:

873 funzionari amministrativi;

funzionari amministrativi; 736 funzionari contabili;

funzionari contabili; 979 funzionari psicologi;

funzionari psicologi; 955 funzionari educatori socio-pedagogici;

funzionari educatori socio-pedagogici; 296 funzionari pedagogisti.

La procedura concorsuale, gestita a livello nazionale con il supporto del Formez PA, prevede una prova scritta per ciascun profilo professionale con la previsione di singole graduatorie regionali.

Le prove si svolgeranno nel mese di settembre 2025 in sedi decentrate e i vincitori prenderanno servizio entro il 31 dicembre 2025.

L’avviso e tutti i relativi allegati sono disponibili alla pagina dedicata.

Il 9 luglio 2025, alle ore 11:00, è previsto un primo webinar informativo rivolto agli ATS per fornire indicazioni in termini di cronoprogramma e di procedure successive all’espletamento delle prove concorsuali. Con successiva comunicazione sarà fornito il link per il collegamento.