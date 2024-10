Azienda alla ricerca di nuovi dipendenti

ROMA- Terna, colosso che opera nelle reti di trasmissione energetica, offre opportunità di lavoro in Italia. L’azienda, principale gestore della rete di trasmissione elettrica nazionale, è alla ricerca di talenti per diversi ruoli tecnici e ingegneristici.

Terna, posizioni aperte e profili ricercati

Terna propone diverse opportunità di carriera, tra cui: Junior Engineer, Profili Tecnici, e Project Engineer a studenti e neolaureati, soprattutto a coloro che hanno conseguito una laurea o stanno studiando in ambiti STEM.

I candidati per la posizione di Junior Engineer devono essere in possesso di: laurea magistrale in Ingegneria, ottima conoscenza della lingua inglese e competenze in software come Python, Primavera, SQL, Matlab, oltre a doti analitiche e orientamento nell’innovazione.

I candidati per la posizione di Project Engineer devono avere: laurea magistrale in Ingegneria elettrica, meccanica o civile, e conoscenza di software di calcolo e AutoCad.

Chi aspira ai Profili Tecnici deve avere: diploma di indirizzo tecnico, patente di guida di tipo B ed età compresa tra i 20 e i 30 anni, a seconda dell’esperienza.

Come candidarsi

Per inviare la propria candidatura è necessario caricare il proprio curriculum sul sito ufficiale di Terna. Se il profilo del candidato corrisponde ai requisiti delle posizioni aperte, l’azienda provvederà a contattarlo per avviare il processo di selezione.

