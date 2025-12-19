Lazio, in Consiglio Regionale confronto sugli emendamenti alla manovra

ROMA (ITALPRESS) – Sono giorni decisivi per l’approvazione del Bilancio regionale del Lazio. Il Consiglio Regionale, dopo la discussione generale, ha iniziato le votazioni sui documenti finanziari. E’ stata approvata la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza regionale (Nadefr), che riguarda gli anni 2026-2028. L’approvazione invece della Legge di stabilità regionale per il 2026 necessita di più tempo e il lavoro prosegue con l’analisi e il voto dei singoli emendamenti.

Tra quelli più discussi quelli in tema sicurezza, con l’opposizione che ha chiesto maggiori investimenti per ampliare a tutti i capoluoghi di provincia quei progetti previsti per la sola Latina. Gli emendamenti sulla sanità in riguardano tra l’altro i finanziamenti da stanziare per sostenere il personale infermieristico. I capigruppo dei principali partiti dell’opposizione hanno chiesto un aumento del budget del 50% poichè, come ha spiegato Marietta Tidei di Italia Viva: “Potremmo aiutare con maggiori risorse quei medici, o comunque il personale sanitario, che è costretto a spostarsi ogni giorno, magari verso ospedali di Provincia”, Sempre secondo Tidei “il tema da affrontare è la carenza di personale, soprattutto negli ospedali di provincia e questo emendamento va in questo senso”. Un concetto ribadito anche da Claudio Marotta di AVS: “La norma è giusta, ma con questo budget la coperta rischia di essere corta. Chiediamo di fare un piccolo sforzo di budget per premiare dei lavoratori che abbiamo spesso incensato come eroi”.

Per la maggioranza hanno invece preso la parola Alessia Savo di FdI, la quale ha difeso la norma prevista dalla maggioranza per aiutare i medici della regione, e il capogruppo della “Lista Civica Francesco Rocca Presidente” Mario Luciano Crea che in quanto presidente della Commissione Cultura si è detto soddisfatto del lavoro svolto “poichè le risorse destinate alla cultura sono aumentate e i luoghi d’arte nella regione sono sempre più sostenuti”. Sulla legge in approvazione nel suo complesso Crea aggiunge: “Credo si tratti di una legge di stabilità assolutamente coraggiosa. Credo che la Giunta Rocca si stia distinguendo per stabilità e per aver riportato in ordine i conti della regione e è un dato certificato anche dalla Corte dei Conti. Dopo anni nel Lazio stiamo investendo senza fare debito”.

Proprio in tema investimenti Crea annuncia che nei prossimi giorni la maggioranza proporrà in Aula un piano straordinario di investimenti a favore di tutti i territori del Lazio.

