Le agenzie di rating declassano la Russia: rimborso del debito a rischio

Le sanzioni imposte a Mosca pongono il debito della Russia al livello "speculativo"

ROMA – Le agenzie di rating Fitch e Moody’s hanno declassato la Russia nella categoria dei paesi che rischiano di non poter rimborsare il debito, nel contesto dell’invasione dell’Ucraina. Moody’s ha abbassato il proprio giudizio sul debito a lungo termine da Baa3 a B3, mantenendolo sotto osservazione viste le sanzioni imposte dai paesi occidentali alla Russia. Fitch ha abbassato il rating da BBB a B, con outlook negativo. Questi rating pongono il debito della Russia al livello ‘speculativo’.

Intanto prosegue l’estrema volatilità del prezzo del gas sui mercati europei: ad Amsterdam, il mercato di riferimento per l’Europa, il gas naturale si muove attorno ai 180 euro al Megawattora, in aumento dell’8% rispetto alla chiusura di ieri. Petrolio sempre sui massimi, in attesa degli sviluppi in Ucraina e dopo la decisione dell’Opec di mantenere inalterato il rialzo della produzione. Il Brent dopo una fiammata oltre i 117 dollari è scambiato a 116,95 dollari al barile (+3,56%), mentre il Wti è a 114,56 dollari (+3,58%).