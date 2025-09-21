Le Gi di Valentino chiude dopo 65 anni: il saluto social

A marzo l'atelier era tornato nella sua sede originaria

Le Gi di Valentino chiude i battenti dopo 65 anni di attività. A inizio marzo, lo storico atelier di abiti da sposa e da cerimonia aveva trasferito la propria sede da via Ruggero Settimo a via Principe di Villafranca, all’interno di Palazzo Valentino. Un ritorno alle origini per Le Gi di Valentino visto che proprio all’interno di quell’edificio, nei primi anni Sessanta, era iniziata la sua storia con Gigi Boutique.

“Tornare qui significa celebrare le nostre radici e guardare al futuro con lo stesso amore di sempre”, recitava l’annuncio condiviso sui social lo scorso febbraio. A distanza di pochi mesi, la decisione di chiudere definitivamente. L’attività cesserà da gennaio del 2026.

Chiude Le Gi di Valentino, il post delle titolari

“Nel 1961 prendeva vita la nostra azienda di famiglia: un sogno coltivato con amore, passione e dedizione – scrivono su Facebook le titolari del negozio che ha vestito intere generazioni di spose – (…) Abbiamo accolto il testimone dai nostri genitori Giovanni Valentino e Evelyne Aouate e, con spirito visionario e grande coesione tra sorelle e successivamente con Alessandra, abbiamo portato avanti questa realtà, rendendola un punto di riferimento nel tessuto imprenditoriale siciliano”.

“Ci piace ricordare chi, per raggiungere l’università, si fermava davanti le nostre vetrine e, diversi anni dopo ci sceglieva dicendo …il mio sogno è sempre stato quello di essere una sposa Le gi di Valentino! – si legge ancora – (…) Non si tratta di un passo dettato dalla necessità, ma di una scelta consapevole: il momento giusto per aprire un nuovo capitolo e fare spazio a progetti diversi”.

“A voi, nostre clienti, al nostro insuperabile e fantastico staff, a tutte le spose che ci hanno dato fiducia, a chi ci ha scelto per gli eventi più significativi della loro vita ed ha fatto del nostro atelier un punto di riferimento importante…va il nostro grazie più sincero – concludono le titolari de Le Gi di Valentino – Il nostro viaggio si conclude qui, ma resta indelebile la gratitudine per ciò che insieme abbiamo costruito”.