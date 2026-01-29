Iniziativa per le persone fragili

Giunte a compimento l’iniziativa della Fondazione OneSight EssilorLuxottica “Le Giornate della Vista di Catania”. Un progetto nazionale che ha gofferto visite oculistiche e occhiali gratuiti a oltre 26.000 persone fragili.

L’iniziativa, attiva dal 19 al 30 gennaio 2026 e rivolta anche alla comunità del quartiere San Cristoforo, si svolge in collaborazione con la Struttura del Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale nei territori ad alta vulnerabilità.

L’incontro si terrà venerdì 30 gennaio alle ore 12:00 nello spazio messo a disposizione dal Comune di Catania in via Transito 74.

Saranno presenti, tra gli altri: Andrea Rendina, segretario generale della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, Teresio Avitabile, ordinario di Malattie dell’apparato visivo e direttore della Clinica oculistica dell’Università di Catania, Andrea Russo, professore ordinario Oftalmologia Università di Catania , Mauro Casinghini, direttore generale Struttura del Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità, Berardino Di Giacomantonio, dirigente della Struttura, Antonino De Lisi, garante regionale dei diritti dei detenuti Regione Sicilia, Nicola Armonium, Fondazione Myra.