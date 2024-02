Nasce il fronte comune per le prossime Regionali. E De Luca fa il primo nome del suo assessore

PALERMO – Opposizioni all’attacco del centrodestra all’Ars, con un occhio a una meta al momento molto lontana: le prossime elezioni regionali. Nel giorno in cui la maggioranza proverà ad avviare il percorso per la riforma delle Province, Pd, M5s e Sud chiama nord convocano una conferenza stampa e mostrano i muscoli facendo le prove generali di una coalizione ancora ‘in nuce’. “Un comitato di liberazione della Sicilia”, è l’idea di Cateno De Luca, leader di Sud chiama nord. “Stiamo mettendo da parte ciò che ci ha distinto e allontanato per cercare di portare avanti un’offerta politica che sia riconosciuta e accettata dal territorio – afferma il capogruppo M5s Antonio De Luca -. Se questa proposta sarà apprezzata darà il foglio di via al governo più inutile della storia”.

Pd e M5s: “Centrodestra solo sommatoria di voti”

Il centrodestra e il governo Schifani finiscono nel mirino delle tre forze d’opposizione: “Loro non sono una coalizione ma una sommatoria di voti che si è messa insieme per vincere le elezioni e non per governare la Sicilia”, sottolinea De Luca. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il presidente del gruppo parlamentare Pd Michele Catanzaro: “In Sicilia c’è una coalizione di centrodestra che rimane in piedi rispetto alla gestione del potere ma non dei temi da affrontare – le parole del deputato dem -. Noi, invece, ci stiamo incontrando sui temi per cercare di portare il nostro lavoro anche fuori dall’Assemblea regionale e insieme possiamo costituire un qualcosa di importante”.

Cateno De Luca: “Sicilia governata da una minoranza”

Uno sguardo al futuro lo ha dato anche Cateno De Luca: “La Sicilia è governata da una minoranza – è l’esordio -, le nostre tre forze politiche sono maggioranza fuori dal palazzo”. De Luca poi ripete la sfida a Schifani e tra le sue parole si scorge anche un primo pezzo di quello che potrebbe essere il suo governo: “Venga a confrontarsi con me sui fondi extraregionali e porti il suo vero assessore all’Economia, Gaetano Armao. Io porterò quello che sarà il mio assessore al Bilancio con delega alla programmazione, Luigi Sunseri“. In sala c’è anche il segretario regionale del Psi Nino Oddo, che da tempo dialoga con il sindaco di Taormina. De Luca lancia così il “comitato di liberazione della Sicilia” per sconfiggere il centrodestra: “Mettiamo da parte certi steccati e certe storie che ci hanno diviso”.