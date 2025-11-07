“Le parole che salvano”: la campagna Cisl contro la violenza sulle donne

Le storie di chi ha avuto la forza di ricominciare

PALERMO – Parte oggi, 7 novembre, la campagna “Le parole che salvano”, promossa dalla Cisl Sicilia con il coordinamento regionale delle Donne e delle Politiche di genere, in vista della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne del 25 novembre.

Fino al 25 novembre, sui canali istituzionali e social del sindacato verranno raccontate le storie vere di Aurora, Maria, Stefania e Valentina, quattro donne che sono riuscite, con coraggio e sostegno, a uscire dalla spirale della violenza.

“Abbiamo voluto dare voce a chi ha trovato la forza di chiedere aiuto e di ricominciare”, spiega Leonardo La Piana, segretario generale della Cisl Sicilia. “Ogni atto di violenza è una ferita collettiva: le parole possono ferire, ma anche salvare”.

L’iniziativa punta a valorizzare il linguaggio come strumento di prevenzione e sensibilizzazione. “Vogliamo attivare vere e proprie sentinelle nei luoghi di lavoro – aggiungono Chiara Barbera e Vera Carasi – perché è lì che spesso si possono intercettare i segnali del disagio e offrire supporto”.

Con questa campagna, la Cisl Sicilia ribadisce che rompere il silenzio è il primo passo verso la libertà e il cambiamento.