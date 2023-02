Le probabili di Palermo-Frosinone: Corini si affida a Verre e Tutino

Le possibili scelte di Corini e Grosso per il match valido per la venticinquesima giornata di Serie B

1' DI LETTURA

PALERMO – Il Palermo al “Renzo Barbera” per tentare lo “sgambetto” alla capolista. La compagine rosanero, oggi pomeriggio alle ore 14, sfiderà il Frosinone nella gara probabilmente più attesa dell’anno e sentitissima soprattutto da parte della tifoseria. I ciociari, provenienti da sei vittorie consecutive, stanno dominando il campionato cadetto mentre i rosa vogliono riscattarsi dopo la caduta al “Ferraris” contro il Genoa.

Il tecnico dei rosa Corini, oltre agli infortunati Elia, Stulac e Bettella, dovrà rinunciare per squalifica a due giocatori fondamentali come Mateju e Segre mentre figurano tra i convocati Vido e Masciangelo, quest’ultimo alla sua prima convocazione dall’approdo in rosanero.

Nel 3-5-2 dell’allenatore di Bagnolo Mella, davanti a Pigliacelli, sarà il danese Graves a prendere il posto del difensore ceco insieme a Nedelcearu e Marconi. A centrocampo, al posto di Segre, spazio invece a Verre con Gomes, di ritorno dal primo minuto, in cabina di regia e Saric mezzala di sinistra. Sugli esterni sicuro del posto Sala a sinistra mentre a destra Di Mariano è favorito a Valente per lasciare spazio, per la prima volta dal primo minuto, a Tutino come partner d’attacco di bomber Brunori.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PALERMO-FROSINONE

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Graves, Nedelcearu, Marconi; Di Mariano, Verre, Gomes, Saric, Sala; Brunori, Tutino.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Szyminski, Ravanelli, Cotali; Rohden, Mazzitelli, Garritano; Insigne, Moro, Caso.