Le probabili di Palermo-Modena: tante assenze tra i rosa

Le possibili scelte di Corini e Tesser per la sfida del "Renzo Barbera" valida per la trentesima giornata di Serie B

PALERMO – Una vittoria tra le mura amiche per interrompere la “pareggite”: è l’obiettivo del Palermo di Corini che questa sera, 17 marzo, alle ore 20:30 affronterà il Modena per la trentesima giornata di Serie B. Sfida importante per entrambe le compagini, con i canarini ad un solo punto di distanza dai rosanero in quello che si può ritenere un vero e proprio scontro diretto per l’accesso alla zona play-off.

Se non è emergenza poco ci manca per il tecnico di Bagnolo Mella che, oltre ai lungodegenti Stulac ed Elia, per la sfida del “Barbera” dovrà fare a meno di Marconi, Bettella, Sala, Orihuela ma soprattutto capitan Brunori, che salterà la sua prima partita dal suo approdo in rosanero nella passata stagione. In forte dubbio per il match anche Di Mariano, non al top della condizione ma ancora in corsa per rientrare almeno nella lista dei convocati.

Davanti a Pigliacelli, nel consueto 3-5-2, scelte praticamente obbligate con Graves che riprenderà la maglia da titolare in difesa insieme a Mateju e Nedelcearu. Sugli esterni spazio a Valente a destra e Aurelio sulla corsia mancina, con il trio Saric-Gomes-Verre a comporre la mediana mentre in avanti sarà Tutino a sostituire Brunori di fianco al confermato Soleri.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PALERMO-MODENA

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Graves; Valente, Saric, Gomes, Verre, Aurelio; Tutino, Soleri.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Ponsi; Magnino, Gerli, Armellino; Tremolada, Falcinelli; Strizzolo.