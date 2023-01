Le probabili di Perugia-Palermo: dubbi in mediana per Corini

Le possibili scelte di Castori e Corini per il primo match del girone di ritorno di Serie B

1' DI LETTURA

PALERMO – A poco meno di tre settimane dall’ultimo match per il Palermo è tempo di tornare in campo. La compagine rosanero, dopo il pareggio ottenuto a Brescia nell’ultima partita del 2022, darà inizio al suo anno solare e al girone di ritorno nuovamente in trasferta allo stadio “Curi” di Perugia.

La compagine di Castori, nonostante sia ancora il fanalino di coda del torneo cadetto, ha concluso il girone d’andata in crescendo ottenendo due vittorie consecutive che hanno riacceso le speranze di salvezza dei Grifoni. Buon momento di forma anche per gli uomini di Corini che, dopo le difficoltà della prima parte di stagione, hanno mostrato segnali di crescita che hanno portato ad una striscia di cinque risultati utili consecutivi.

Per la prima partita dell’anno il tecnico rosanero, in attesa di nuovi innesti provenienti dal mercato invernale, conferma il 3-5-2 e gli uomini che hanno dato maggiori garanzie nella parte finale del girone d’andata. Assenti per infortunio Elia, Buttaro e Stulac con quest’ultimo che potrebbe restare fuori a lungo, recuperato invece in extremis Buttaro mentre fa il suo esordio nella lista dei convocati l’ultimo arrivato Orihuela.

Davanti a Pigliacelli il terzetto difensivo sarà composto da Mateju, Nedelcearu e Marconi a rilevare proprio Bettella non al top della condizione. In mediana, vista l’assenza di Stulac, sarà Gomes ad agire da vertice basso con l’inamovibile Segre a destra mentre è ballottaggio serrato tra Broh e Saric per il posto di mezzala sinistra. Sugli esterni confermati Valente a destra e Sala sulla corsia mancina, con il duo Di Mariano-Brunori a completare il reparto avanzato.

LE PROBABILI DI PERUGIA-PALERMO

PERUGIA (3-5-2): Gori; Sgarbi, Curado, Dell’Orco; Casasola, Santoro, Bartolomei, Luperini, Lisi; Di Carmine, Olivieri.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi (Bettella); Valente, Segre, Gomes, Broh (Saric), Sala; Brunori, Di Mariano.