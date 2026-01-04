 Zen, le vostre voci
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Le v(n)ostre voci per lo Zen

LiveSicilia punta i riflettori sul quartiere
POLVERIERA ZEN
di
1 min di lettura

LiveSicilia.it segue con molta apprensione e molta partecipazione le vicende legate allo Zen. Ci stanno a cuore come cittadini-giornalisti che sanno quanto la comunicazione sia essenziale.

Sul punto apriamo ancora una volta un canale diretto con tutti quelli che fanno parte della nostra comunità. Avete qualcosa da dire o da raccontare in merito? Scrivete a direttore@livesicilia,it, oppure a redazione@livesicilia.it. Selezioneremo e pubblicheremo i vostri interventi. Indicate se desiderate la firma per esteso o se si tratta di ‘lettere firmate’, senza specificare il nome.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI