L’effetto White Lotus: fiction e realtà convivono al Four Season

TAORMINA (ME) – Il sole, il sesso e lo scandalo sono i temi dello show di successo della HBO “The White Lotus”, che si svolge a Taormina nell’antico monastero domenicano del XIV secolo, fin dall’800 punto di riferimento per il Grand Tour in Italia, oggi San Domenico Palace, Four Seasons Hotel.

La prima stagione di “The White Lotus”, che è stata girata al Four Seasons Resort Maui a Wailea alle Hawaii, ha causato un aumento del traffico web del 425% anno su anno per la proprietà.

Anche il Four Seasons San Domenico Palace in Sicilia, dove è stata girata la seconda stagione, ha ricevuto un picco di prenotazioni secondo Four Seasons, e altri resort di lusso in Sicilia hanno visto aumenti simili della domanda, secondo la compagnia di viaggi di lusso Little Emperors.

Fiction e realtà convivono tra i giardini lussureggianti dove bere uno spritz al tramonto, tra la piscina panoramica e la terrazza con vista sulla baia; spazi perfetti per ambientare un thriller, secondo gli autori della fortunata serie americana. Ma com’è Il San Domenico Palace nella realtà?

Risponde il General Manager Lorenzo Maraviglia.

Cosa si aspettano i vostri ospiti contagiati dalla febbre del White Lotus, la fiction o la realtà?

“I nostri ospiti troveranno in gran parte gli stessi luoghi in quanto l’hotel è stato presentato nello stesso modo, salvo alcune modifiche nelle camere. Qualche finzione cinematografica è stata aggiunta per esempio nel collegare Taormina alla spiaggia, come sappiamo Taormina si trova in un promontorio quindi il collegamento al litorale è finzione, infatti la spiaggia nelle loro riprese è quella di Cefalù. Invece tanti altri posti raggiungibili dall’hotel sono veritieri, il Corso Umberto che si trova a due passi dall’hotel, così come tutte le tipiche stradine dei dintorni, e per i più sportivi c’è la suggestiva passeggiata fino a Madonna della Rocca che tanto ama uno dei protagonisti per il suo jogging mattutino.

Inoltre, per vivacizzare la trama, sono stati aggiunti dei dettagli sulla vita di Taormina un po’ diversi dalla realtà, quando invece Taormina è una meta per famiglie, coppie o amici.”



Il 70 percento della Gen-Z e dei Millennial è stato ispirato a prendersi una vacanza basata sul binge watching (la pratica di guardare più episodi in rapida successione). Al Four Season forse dovranno accontentarsi di un selfie davanti all’ingresso. Quali sono i posti più instagrammabili per chi non può permettersi una notte al Four Seasons?

“Fin da quando l’albergo era chiuso per la stagione invernale ogni giorno passano decine e centinaia di fan. Per coloro che desiderano solo farsi un selfie, l’entrata con il nostro logo è quella più emblematica e scattata. Inoltre accogliamo anche ospiti esterni nei nostri ristoranti (tramite prenotazione), quindi non è un albergo solo per ospiti che godono di un soggiorno.



Quanto la fiction imita la realtà, quali storie ed intrighi nasconde nella realtà il San Domenico?

“Non ci sono delle storie del San Domenico Palace che hanno ispirato la serie. Dalle dichiarazioni del regista Mike White sappiamo che è stato più che altro ispirato dall’atmosfera, l’Etna, l’energia, l’esplosività – la serie è una sua interpretazione artistica del luogo. Ma ci sono degli aneddoti divertenti del nostro hotel, come quello di Liz Taylor e Richard Burton che furono nostri ospiti negli anni 60’ e durante il soggiorno litigarono furiosamente sulla terrazza della loro suite, tanto che Liz ruppe un mandolino sulla sua testa.”



Ha dichiarato, in una precedente intervista, che i risultati di questa stagione 2023 erano nelle vostre previsioni attesi in un arco temporale dai 4 ai 5 anni, si aspettava che diventare un White Lotus hotel avrebbe portato a questo?

“Ci aspettavamo un riscontro positivo ovviamente, ma non a questi livelli! E stata una bellissima sorpresa”.

Come sono cambiate le richieste dei vostri clienti dopo White Lotus?

“I clienti richiedono di alloggiare nelle stesse Suites dei protagonisti, mangiare nello stesso ristorante o vivere la stessa esperienza in sella ad una vespa.”



Nella serie tv la figura del direttore d’albergo è il personaggio centrale attorno al quale ruotano intrighi, frivolezze e richieste estreme degli ospiti, che cosa ha in comune Lorenzo Maraviglia con la direttrice Valentina (Sabrina Inpacciatore nella serie)

“In realtà il personaggio di Valentina è molto diverso dal mio perché proprio come filosofia aziendale abbiamo una “regola d’oro”, la golden rule, di “trattare gli altri come vorremmo essere trattati” , sempre con rispetto e grande cortesia, e questo vale per i colleghi e i clienti. Il nostro obiettivo è rendere un soggiorno emozionante, un’esperienza indimenticabile, per questo motivo facciamo del nostro meglio per soddisfare le richieste dei nostri clienti. Anche se non mi identifico con il personaggio di Valentina ho stimato tanto la professionalità di Sabrina Impacciatore che mi ha affiancato vari giorni per studiare il mio lavoro da General Manager.”

Qual’è il prezzo medio a notte?

“Da 1.900eur in bassa stagione e da 2.500eur in alta stagione”



Cosa offre l’hotel a chi vuole vivere una vera esperienza White Lotus?

“Quest’anno abbiamo aggiunto il tour sulla vespa per sentirsi un po’ “Monica Vitti” e un po’ “Tanya”.”

