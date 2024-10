Lega in piazza per Salvini: “Ha mantenuto la parola data agli elettori”

Presenti i ministri Calderoli, Giorgetti e Valditara VIDEO

PALERMO – La Lega, ed i suoi rappresentati in Parlamento e alla Camera ma anche i deputati regionali e i consiglieri comunali di Palermo, insieme ai Ministri Giancarlo Giorgetti, Giuseppe Valditara e Roberto Calderoli, si sono riuniti in piazza Politeama a Palermo per manifestare il sostegno a Matteo Salvini, per il quale la Procura ha chiesto sei anni di carcere per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per avere impedito cinque anni fa – quando era ministro dell’Interno nel governo Conte 1 – lo sbarco a 147 migranti soccorsi dalla Open Arms rimasti in mare per 19 giorni.

“Credo di essere un cittadino libero che va dove ritiene di dovere andare, manifestare la solidarietà a Matteo Salvini credo sia un atto doveroso per chi crede nella sua politica”. Sono le dichiarazioni del Ministro Giuseppe Valditara ai cronisti.

“Sono qui primo perché ero al governo con lui in quel momento e secondo perché sono della Lega come lui“, ha sottolineato il ministro Giorgetti.

A sostegno di Salvini anche l’assessore Regionale all’Istruzione Mimmo Turano: “Riteniamo che Salvini abbiamo assolto bene ai propri compiti istituzionali che erano quelli di difendere l’Italia. Non entro nel merito della vicenda processuale perché non la conosco. Salvini ha mantenuto la parola data agli elettori“.

“La rappresentazione di questa piazza è l’affetto di una comunità politica che oggi si ritrova al fianco del segretario nazionale – sono le dichiarazioni di Luca Sammartino ex assessore regionale della Lega all’Ars -. Un processo che vede imputato un ministro della Repubblica che ha svolto il proprio compito“.

“Esprimiamo la nostra vicinanza a Salvini che deve rispondere a delle accuse totalmente infondate dal punto di vista politico e speriamo lo siano anche dal punto di vista giuridico – ha dichiarato Manfredi Potenti senatore della Lega -. Noi manifestiamo la vicinanza a Salvini che ha applicato delle norme e delle regole che si ispirano alla tutela dei confini“.

“Assoluto rispetto per i magistrati. Noi siamo qui per dimostrare vicinanza al ministro Salvini che, da ministro di governo, ha semplicemente mantenuto cosa aveva promesso agli elettori“, ha dichiarato il deputato Nino Minardo.