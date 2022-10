Lega le mani alla moglie e tenta di strangolarla: arrestato 25enne

Le immagini fornite dai carabinieri di Catania

Lite per la gestione del conto: quando è stato fermato era in lacrime nella camera dei bambini.

BELPASSO. Lega le mani alla moglie, le infila un fazzoletto in bocca per non farla urlare e tenta di strangolarla, prima di picchiarla con un manico di scopa e andarsi a sedere in lacrime nella stanza dei figli. Il protagonista è un venticinquenne, che è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Belpasso con le accuse di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia. La moglie, che ha dieci anni più di lui, ha trovato il coraggio di parlare con i militari raccontando di maltrattamenti già subiti nel recente passato.

Secondo quanto si è appreso, i due avevano litigato per la gestione del conto corrente cointestato. L’episodio è avvenuto in una via del centro. I militari sono giunti nella casa dopo una chiamata al 112. Quando hanno oltrepassato la porta di casa, il marito stava piangendo nella cameretta dei figli e la donna, sotto shock, aveva vistosi lividi sul corpo. Ha detto ai carabinieri che lui l’aveva aggredita, versione confermata anche da un passante e dalla madre della donna. I due erano accorsi sentendola urlare, quando finalmente era riuscita a liberarsi e a chiedere aiuto. I bambini, rassicurati dai militari, sono stati affidati alla nonna materna.

Intanto la vittima, in caserma, ha raccontato altre violenze e maltrattamenti, denunciandolo. Lui è stato tradotto al carcere di Piazza Lanza, in attesa dell’udienza di convalida.

