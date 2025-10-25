Il Carroccio verso le Regionali: grossi nomi a Siracusa e ad Agrigento

PALERMO – L’ultimo arrivo è quella della consigliera comunale di Gela Antonella Di Benedetto e, sempre in provincia di Caltanissetta, le mosse sull’Assemblea territoriale idrica sono un segnale ben preciso: la Lega targata Luca Sammartino ha attivato i richiami per la fauna politica dislocata nelle varie province siciliane.

La Lega cerca il colpo di mercato: Carta

Una campagna acquisti che passa dai consiglieri comunali e che, in vista del bersaglio grosso delle elezioni regionali, presto potrebbe interessare anche l’Ars. Il ‘crack’ del calciomercato di Sala d’Ercole per la Lega, secondo diverse fonti del centrodestra, risponderebbe al nome di Giuseppe Carta.

L’attuale presidente della commissione Ambiente di Palazzo dei Normanni, sindaco di Melilli ed esponente del Movimento per l’autonomia, negli ultimi mesi avrebbe creato un feeling molto forte con il Carroccio. A convincere il deputato siracusano della bontà della strada leghista sarebbe anche il progressivo avvicinamento di Raffaele Lombardo a Forza Italia.

Da tempo, infatti, si rincorrono le voci su un possibile matrimonio degli autonomisti con gli azzurri in una lista unica per le Regionali 2027. Davanti a questa ipotesi, la prospettiva di uno scontro interno con un big delle preferenze nelle file forziste come Riccardo Gennuso (6.632 voti alle ultime Regionali) non alletta Carta, che comunque di preferenze, tre anni fa, ne mise insieme 6.673 nello stesso collegio. Un ulteriore indizio arriva poi dalle dinamiche d’aula registrate in occasione della manovra quater, quando i franchi tiratori falcidiarono il testo venuto fuori dalla commissione Bilancio. Carta in quell’occasione seguì la linea dei ‘lealisti’ al governo, uscendo dall’Aula, dove, invece, rimasero FdI e Mpa.

Giuseppe Carta

Nella Lega di Agrigento arriva Gentile

L’iperattivismo di Sammartino, che non piace a Fratelli d’Italia, in questi giorni si è spinto fino alla provincia di Agrigento. Nel feudo elettorale del neo alleato Dc, dove il Carroccio ha firmato il ‘Patto di Ribera’ che condurrà lo scudocrociato a portare acqua al mulino leghista alle elezioni politiche, il vice presidente della Regione ha già portato dalla sua parte la consigliera comunale Valentina Cirino. Un altro vecchio volto della politica regionale, però, potrebbe trovare spazio nella lista della Lega alle prossime Regionali: si tratta di Luigi Gentile. Eletto all’Ars nel 2008 con il Pdl, l’ex assessore regionale al Lavoro è dato come prossimo innesto nella Lega all’ombra dei templi.

Le grandi manovre della Lega nel Nisseno

Sammartino punta molto anche sulla provincia di Caltanissetta, dove l’attuale commissario provinciale della Lega, il sindaco di Serradifalco Leonardo Burgio, figlio dell’assessora regionale alla Salute Daniela Faraoni, lavora ad una lista forte in vista delle Regionali. A Gela l’indipendente Di Benedetto è passata al Carroccio, che ha avuto un ruolo centrale anche nelle dinamiche dell’Ati idrica nissena. L’Assemblea territoriale ha infatti votato all’unanimità per affidare la guida a Terenziano Di Stefano, sindaco di Gela: tra i fautori dell’intesa c’erano anche Burgio e Massimiliano Conti, sindaco di Niscemi e presidente uscente dell’Ati, anche lui uomo forte della Lega in provincia.

Lega assente al tavolo del centrodestra di Gela

Non è passata inosservata, del resto, l’assenza dei leghisti al tavolo cittadino convocato dalle forze di centrodestra per il rilancio dell’azione in chiave anti-Di Stefano. A Gela si muove anche l’ex candidato sindaco Salvatore Scerra, un civico che secondo diversi osservatori dialoga con la Lega.

Luca Sammartino

A Catania nuovi arrivi e polemiche

Movimenti che fanno seguito all’ingresso che finora ha fatto più rumore: quello dell’ex vice coordinatore regionale FdI Francesco D’Urso Somma, mossa che rafforza ulteriormente la Lega in provincia di Catania. Nel capoluogo etneo gli arrivi dei consiglieri comunali ex FdI Andrea Barresi e Paola Parisi hanno fatto scalpore. In provincia di Palermo la Lega ha salutato l’arrivo di Mimmo Livorno, assessore al Bilancio del Comune di Misilmeri.

Colpi di fioretto tra FdI e Lega

La campagna acquisti di Sammartino ai danni di FdI ha provocato le reazioni stizzite dei meloniani. Il promo round ha visto duellare il sindaco Enrico Trantino e la deputata nazionale, compagna di Sammartino, Valeria Sudano. Le critiche di Trantino dopo il passaggio di Barresi e Parisi hanno provocato la replica di Sudano: “Dal sindaco ci saremmo aspettati maggiore rispetto per la sua maggioranza”.

Pochi giorni dopo un nuovo botta e risposta tra Fratelli d’Italia e Lega, i cui rapporti tesi sono stati uno dei motivi delle fibrillazioni interne al centrodestra nelle ultime settimane. “Bene il rafforzamento del centrodestra ma dispiace se i nuovi arrivi nella Lega provengono dalle nostre file – sono state le parole del commissario meloniano in Sicilia Luca Sbardella -,preferiremmo che si pescasse altrove”. A Sbardella ha replicato secco il segretario della Lega siciliana Nino Germanà: “Voglio rassicurare il mio amico Sbardella che il consenso attorno alla Lega non va certamente a discapito di Fratelli d’Italia, né degli altri alleati. Quello che conta è il lavoro sinergico nel centrodestra”.