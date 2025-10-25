Carta: “Io alla Lega? Chiacchiere, sono concentrato sul civismo”

La risposta di LiveSicilia: "Indiscrezioni confermate da più fonti"

PALERMO – Il deputato di Grande Sicilia all’Ars, Giuseppe Carta, in una nota fornisce “alcuni chiarimenti” in merito all’articolo pubblicato da LiveSicilia che racconta della possibilità di un suo passaggio alla Lega. “Voci fondate sul nulla che possono soltanto nuocere alla sua credibilità – si legge – e che una volta per tutte vengono smentite”.

“Comprensibili chiacchiere nel dibattito politico”

Carta tiene a precisare che “non vi sono stati né corteggiamenti formali né tantomeno adesioni alla Lega o ad altri partiti. Si tratta di chiacchiere – aggiunge – che, pur comprensibili nel vivace dibattito politico, non trovano riscontro nella realtà”.

“Ringrazio il Mpa”

Carta poi desidera esprimere “un sincero ringraziamento ai partiti dell’area di centrodestra, e non solo, per la stima e l’attenzione dimostrate nei suoi confronti. Tuttavia – ancora la nota – chiarisce con determinazione che qualunque diversa opzione rispetto alla scelta compiuta aderendo, nel 2022, al Mpa, non rientra nella sua iniziativa politica che resta fermamente concentrata sul territorio e sui valori del civismo che da sempre ispirano il suo impegno al servizio della comunità”.

La nota di chiarimento alla notizia scritta da LiveSicilia poi prosegue: “È utile ricordare, per completezza, che il Movimento per l’autonomia ora Grande Sicilia ha solamente avviato una federazione con Forza Italia, nel momento in cui ha determinato l’elezione in FI di Caterina Chinnici alle Europee del 2024. Il Mpa-Grande Sicilia inoltre avrà la sua lista alle prossime regionali per cui non ci sarà nessuna competizione con deputati in carica o con partiti già in campo”.

La nota poi parla di Carta in terza persona: “Al Mpa Carta deve l’opportunità della candidatura e quindi della elezione, dall’Mpa riceve la solidarietà e il sostegno nei momenti in cui è necessario sentire vicina la propria formazione politica, dall’Mpa si augura di ricevere il giusto riconoscimento per l’impegno profuso nel territorio anche da centinaia di amministratori e di militanti. Carta continua con dedizione a lavorare per il territorio e per la collettività, portando avanti con passione il suo mandato istituzionale sia come sindaco di Melilli che come presidente della commissione Ambiente”.

La risposta di LiveSicilia

*Prendiamo atto dei “chiarimenti” del deputato Carta ricordando che abbiamo raccolto una indiscrezione, confermata da più fonti, su un suo possibile (e non già concluso) passaggio alla Lega. Per il resto ci limitiamo a citare un passaggio della sua precisazione: “Carta dall’Mpa si augura di ricevere il giusto riconoscimento per l’impegno profuso nel territorio anche da centinaia di amministratori e di militanti”.

S.C.