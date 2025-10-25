Lega, ufficiale l’arrivo dell’ex assessore regionale Luigi Gentile

La notizia era stata anticipata da LiveSicilia

AGRIGENTO – L’ex deputato regionale nella XV legislatura Luigi Gentile, agrigentino, aderisce alla Lega, come anticipato da LiveSicilia. Ne dà notizia il segretario regionale del Carroccio Nino Germanà.

“Siamo attrattivi e le politiche della Lega riscuotono sempre una grande attenzione – dice Germanà – Accogliamo Luigi Gentile e gli amici del suo gruppo nella nostra grande famiglia consapevoli che darà un grande contributo al partito, ben sapendo che stiamo mettendo su un gruppo dirigente in grado di affrontare le sfide per far crescere la Sicilia e garantirne il progresso”.

L’anticipazione del nome di Gentile da parte di LiveSicilia in un articolo nel quale si descrivono le mosse del Carroccio in vista delle elezioni regionali ha costretto i vertici della lega ad accelerare sulla comunicazione ufficiale.

Gentile: “Con la Lega anti investimenti in Sicilia”

“Mai come in questo momento – afferma Gentile – la Sicilia ha visto una quantità di investimenti infrastrutturali: dal raddoppio ferroviario, agli investimenti sui porti, alle strade provinciali. E’ il momento del riscatto che tanto abbiamo aspettato e il Ponte sullo Stretto fungerà da attrattore e da acceleratore per colmare quel gap infrastrutturale che ci divide dal resto del Paese”.

