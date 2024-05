La decisione della preside Di Prima

PALERMO – Pericolo legionella al liceo Scientifico Galileo Galilei di Palermo. I controlli periodici sulla potabilità dell’acqua hanno fatto emergere tracce del batterio nelle condotte idriche della sede centrale di via Danimarca e nei plessi distaccati di via delle Ferrovie e viale Strasburgo.

Bagni chiusi questa mattina al Galilei, con la dirigente scolastica, Chiara Di Prima che ha disposto l’uscita anticipata degli studenti per consentire le operazioni di sanificazione delle condotte idriche.

Legionella, i precedenti a Palermo

Nell’ottobre 2022 l’allarme legionella era scattato alla piscina comunale di viale del Fante. La struttura riaprì dopo una ventina di giorni. Ben più lunga, invece, si rivelò l’attesa per Villa Niscemi. La sede di rappresentanza del Comune di Palermo, chiusa per legionella nel gennaio del 2022, riaprì dopo un anno mezzo. Nel maggio 2023, invece, toccò all’istituto alberghiero Paolo Borsellino di Palermo. L’ultimo caso in ordine di tempo è stato registrato al Comando di polizia municipale, in via Ugo La Malfa.