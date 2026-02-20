L'episodio in un centro estetico nella zona dello stadio

PALERMO – Una mattina di paura nella zona residenziale di Palermo, dove una donna incappucciata è stata segnalata alla polizia da diverse mamme. A scatenare il panico, un episodio avvenuto all’interno di un centro estetico dalle parti di via Trinacria, in zona stadio.

“Parlava a bassa voce, indicando la mia cliente”

La titolare ha subito diffuso un appello per mettere in guardia i genitori e le scuole: “Chiedo massima condivisione, attenzione ai nostri figli”, e a LiveSicilia Sevy Santoro spiega: “Una donna con la testa coperta da un cappuccio è entrata nel mio negozio poco dopo l’ingresso di una mia cliente abituale con la sua bambina. Ha bussato e una delle mie dipendenti le ha aperto la porta, perché fino a quel momento non avevamo avuto sospetti. Ha cominciato a parlarle a bassa voce, indicando la mamma che nel frattempo si era seduta, di spalle, tenendo in braccio sua figlia, per fare una manicure”.

“La bimba deve venire con me”

“Le ha detto: ‘E’ entrata una bambina con una donna? Pronunciava il mio nome e piangeva, quella non è la sua mamma, deve venire con me’. Le abbiamo detto e ribadito più volte che conosciamo da tempo la cliente e la piccola, invitandola a uscire dal negozio, ma non si è rassegnata. Ha minacciato di chiamare la polizia ‘perché la bambina voleva lei’. A quel punto è intervenuto anche il marito di un’altra cliente, che stava aspettando la moglie fuori e aveva intuito qualcosa di strano”.

Paura a Palermo: l’intervento della polizia

“Aveva infatti notato questa donna che pedinava la mamma, prima che entrasse in negozio – prosegue Sevy Santoro -. Arrivata all’ingresso, era tornata indietro, ripensandoci subito dopo, quando ha bussato. A quel punto la polizia l’abbiamo chiamata noi”.

Sul posto sono così arrivati gli agenti, ma la donna si era già dileguata. “Abbiamo avuto paura – prosegue la titolare – perché già in altre città si sono registrati episodi molto preoccupanti. Ho quindi subito raccontato sui social cosa è successo, per avvisare le tante scuole che si trovano nei dintorni e i genitori: le telecamere del mio negozio hanno ripreso tutto e i filmati sono stati consegnati alla polizia”.

Rintracciata la donna

“E’ stata perlustrata la zona circostante – aggiunge la titolare del centro – e una mamma ha poi riconosciuto la donna in piazza Alcide De Gasperi, mentre prendeva un mezzo pubblico. Ha così lanciato nuovamente l’allarme. Ci siamo sentiti dentro un film”. I poliziotti l’hanno rintracciata su un autobus: si tratta di una donna in condizioni di disagio psichico, che dopo essere stata identificata, è stata segnalata ai servizi sociali.

La paura a Palermo: fioccano le segnalazioni

Nel frattempo, però, fioccano sui social ulteriori “avvistamenti” che alimentano la preoccupazione. Due giorni fa la donna sarebbe stata notata nei pressi di due scuole, tra Pallavicino e lo Zen. Un’altra mamma racconta: “L’ho vista al centro commerciale Conca d’Oro, mentre scattava delle foto ai bambini che giocavano. Le ho detto che non poteva farlo e lei ha iniziato a urlare, dicendomi che io non sono nessuno per impedirglielo”. Il racconto si conclude con l’ennesimo appello: “Facciamo attenzione, non lasciamo mai i nostri bambini da soli”.