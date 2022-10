L’Ekipe Orizzonte a quota 6 punti in Coppa Italia

Disputati secondo e terzo incontro del girone B

Ancora una giornata intensa per l’Ekipe Orizzonte nella fase preliminare di Coppa Italia di pallanuoto femminile. Nella giornata di sabato 15 ottobre le catanesi hanno infatti giocato ben due partite, disputando il secondo e il terzo incontro del Girone B.

In mattinata le rossazzurre hanno battuto 15-5 il Bogliasco 1951 con 4 gol di Dafne Bettini, 3 di Palmieri, 2 di Giulia Viacava e Giulia Oliva, 1 di Bronte Halligan, Cecilia Grasso, Valeria Marletta e Morena Leone. In serata invece il Plebiscito Padova ha avuto la meglio per 10-8 sulle etnee, a segno due volte con Bronte Halligan ed Alice Williams, una con Giulia Viacava, Veronica Gant, Dafne Bettini e Morena Leone.

Al termine della sfida contro le venete, il capitano dell’Ekipe Orizzonte ha fatto un bilancio sulle partite disputate: “Anche oggi è stata una giornata molto impegnativa – ha detto Valeria Palmieri – ed è normale che ci sia ancora tanto da lavorare per raggiungere uno stato di forma ideale. Però siamo felici di essere tornate a giocare, non vedevamo l’ora di ritrovarci e ricominciare tutte insieme. Sicuramente il match contro il Padova è sempre molto sentito ed è stata parecchio nervoso, ma siamo state sempre in partita. Il nostro è stato certamente un buon inizio di stagione, ma naturalmente abbiamo ancora tanto da fare per migliorare e queste partite ci hanno dato delle indicazioni importanti. La nostra squadra è ancor più giovane della scorsa stagione, con qualche nuovo innesto, e dovremo lavorare per acquisire maggiori automatismi. Siamo però fiduciose e contente di come abbiamo cominciato”.

IL TABELLINO DELLA SECONDA GIORNATA:

Ekipe Orizzonte-Netafim Bogliasco 15-5

Ekipe Orizzonte: Celona, Halligan 1, Grasso 1, Viacava 2, Gant, Bettini 4, Palmieri 3, Marletta 1 (rig.), Gagliardi, Williams, Oliva 2 ( 2 rig.), Leone 1, Condorelli. All. Miceli

Netafim Bogliasco 1951: Uccella, Riccio, Perazzoli, Cuzzupè, Mauceri, Millo, Lombella 1, Rosta, Paganello 2, Cavallini, Carpaneto, Scampinato 2, Sokhna. All. Sinatra

Arbitri: Zedda e Nicolai

Note: parziali 4-0, 5-2, 4-1, 2-2. Uscita per limite di falli Williams (O) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Orizzonte 2/5 + 3 rigori e Bogliasco 2/13

IL TABELLINO DELLA TERZA GIORNATA:

Plebiscito PD-Ekipe Orizzonte 10-8

Plebiscito PD: Teani, Barzon 3 (1 rig.), Valyi, Citino 4, Queirolo 1, Casson, A. Millo, Dario, McKelvey 1, Meggiato, Centanni 1, Cassarà, Giacon. All. Posterivo

Ekipe Orizzonte: Celona, Halligan 2 (1 rig.), Grasso, Viacava 1 (rig.), Gant 1, Bettini 1, Palmieri, Marletta, Gagliardi, Williams 2 (1 rig.), Oliva, Morena 1, Condorelli. All. Miceli

Arbitri: Guarracino e Scappini

Note: parziali 3-1, 1-1, 3-4, 3-2. Uscita per limite di falli McKelvey (P) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Plebiscito 2/11 + un rigore e Orizzonte 3/12 + 3 rigori