LEN Euro Cup, TeLiMar sconfitto dai francesi del Tourcoing

Dopo aver battagliato per tutto il match il club dell'Addaura cede 14-12

4' DI LETTURA

PALERMO – Dopo aver battagliato per tutto il match, il TeLiMar Palermo cede 14-12 ai francesi del Tourcoing – che schierano ben 9 stranieri – nella settima giornata di LEN Euro Cup. A Duisburg, in Germania, nel Girone C del secondo turno preliminare, il Club dell’Addaura parte bene in una partita che resta equilibrata, con sorpassi e contro-sorpassi, fino ai momenti concitati e confusi del finale. A 3’ dalla sirena, sul risultato di 12-11, Occhione in attacco viene espulso per brutalità. Cosa che costringe i siciliani a giocare con un uomo in meno il resto dell’incontro. E mette una spada di Damocle sul team allenato da Baldineti, che per provare a qualificarsi agli Ottavi dovrà schierare solo 12 uomini a referto nella sfida di domani mattina contro il Barcelona.

LA CRONACA

Sblocca subito Del Basso dal lato sbagliato. Risponde dai cinque metri Marzouki, con Jurisic che può solo intuire il tiro finito sotto il sette. Irving fa 1-2 in controfuga uno contro zero, su uomo in più, ma pareggia i conti Zrikman che in extra player riesce a trovare un buco in mezzo a un mare di braccia. I francesi si portano in vantaggio per la prima volta con Lepoint per il 3-2 che chiude il primo quarto.

Il secondo tempo si apre con la rete di Hooper per il nuovo equilibrio. Tocca all’altro californiano, Irving, con un gran tiro dalla distanza, portare il TeLiMar di nuovo sopra di un goal. Il Club dell’Addaura per la prima volta si porta sul +2 con Hooper da posizione cinque in extra player. Ma i francesi si rifanno sotto al termine di venti secondi su uomo in più, con Kujacic che segna il 4-5 dopo appena 3’ di gioco nella seconda frazione. Con un rigore trasformato da Canonne si portano sul 5-5 e con Gagulic in superiorità completano il contro-sorpasso. I palermitani restano concentrati e sul finale agguantano il 6-6 con un gran tiro di Hooper.

Dopo l’intervallo lungo, terzo rigore trasformato dai francesi con Marzouki che fa 7-6. il 7-7 porta la firma di Del Basso, al termine di un rapido fraseggio di tutta la squadra in superiorità. Nuovo vantaggio del Tourcoing che si porta sopra di due con Marzouki e poi con Draskovic, l’ultimo su uomo in più. Accorcia le distanze Irving con una gran botta dalla distanza, approfittando della superiorità, ma risponde Marzouki in extraplayer.

L’ultima frazione vede il TeLiMar, che partiva con alcuni secondi di uomo in più dal terzo tempo, accorciare sul 10-9 con Del Basso pescato da Irving al centro. Ribatte subito Marzouki in extra player. Non è da meno Irving, che da posizione centrale dalla distanza firma in più la rete dell’11-10 quando mancano poco più di 5’ al termine del match. Durik in superiorità mantiene i francesi a distanza. Un diagonale micidiale di Hooper tiene vive le speranze dei siciliani. Ma un quarto rigore assegnato ai francesi permette al Tourcoing di allungare sul 13-11 con Marzouki. Con il TeLiMar costretto a finire la partita in sei contro sette, per la brutalità fischiata a Occhione. Del Basso continua a crederci, siglando in più la rete del 13-12, ma Zivkovic a 1’26 aggiorna il tabellone sul definitivo 14-12.

Marcello Giliberti, Presidente TeLiMar: «Ci tengo a fare i complimenti all’intera squadra, rimasta costantemente in partita contro i forti francesi, con un arbitraggio che non si è dimostrato all’altezza del match di alto livello. Spero che domani possiamo essere messi in condizione di giocare nel modo che meritiamo, per compiere un’ultima grande impresa contro gli spagnoli del Barcellona, contro i quali ci giochiamo il passaggio del turno».

LEN Euro Cup – secondo turno preliminare – Gruppo C – sesta giornata – EN Tourcoing vs TeLiMar 14-12

Tourcoing: Dubois, Brguljan, Lepoint 1, Dasic, Durik 1, Zivkovic 1, Gagulic 1, Krizman 1, Marzouki 6 (3 rig.), Canonne 1 (rig.), Draskovic 1, Kujacic 1, Offner – Allenatore: Petar Kovacevic

TeLiMar: Jurisic, Del Basso 4, Vitale, Di Patti, Giorgetti, Hooper 4, Giliberti, Pericas, Lo Cascio, Occhione, Lo Dico, Irving 4, De Totero – Allenatore: Gu Baldineti

Arbitri: Igor Virijevic (SRB) e Sinisa Matijasevic (MNE)

Parziali: 3-2; 3-4; 4-2; 4-4

Superiorità: Tourcoing 7/14 + 4 rigori; TeLiMar 7/13

Note: Usciti per limite di falli Giliberti (TeLiMar) e Gagulic (Tourcoing) nel III tempo, Vitale (TeLiMar) nel IV tempo. Espulso per brutalità Occhione (TeLiMar) nel IV tempo