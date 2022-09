Lentini, arriva il nuovo dirigente del commissariato

Alessandro Sciacca si insedia ufficialmente

1' DI LETTURA

Si insedia ufficialmente oggi il Vice Questore Aggiunto Alessandro Sciacca, chiamato a dirigere il Commissariato di P.S. di Lentini dopo Andrea Monaco trasferito al Commissariato di Vittoria.

Il dott. Sciacca, quarantunenne, è laureato in Giurisprudenza ed è entrato nella Polizia di Stato nell’anno 2010. Dopo il previsto corso per Funzionario è stato chiamato a dirigere il Commissariato calabrese di Cittanova ove si è distinto per numerose operazioni di polizia giudiziaria di contrasto alla criminalità organizzata. Nel 2017 è stato trasferito al Reparto Mobile di Catania e nel 2018 è stato chiamato a dirigere il Commissariato di Vittoria, riportando successi investigativi nella lotta contro il traffico di droga.

Da oggi per il dott. Sciacca il nuovo incarico di dirigente dell’importante Ufficio di Polizia lentinese.

Il Questore di Siracusa, Benedetto Sanna ha, nella mattinata odierna, ricevuto il dott. Sciacca al quale non ha mancato di augurare buon lavoro e gli altri due giovani dirigenti dei Commissariati di Priolo Gargallo e Avola, Vanessa Sulfaro e Pietro Vittorio D’Arrigo, già insediatisi il 20 luglio scorso