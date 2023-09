Lentini, furto da 100 mila euro in una società agricola

L'episodio è avvenuto nella notte tra l'11 e il 12 settembre

via Regione Siciliana

LENTINI (SIRACUSA) – E’ durato pochi minuti il furto avvenuto ieri notte in una società cooperativa agricola in via Regione Siciliana alla periferia di Lentini, nel Siracusano. La società si occupa della raccolta e lavorazione delle arance.

Il bottino potrebbe ammontare a circa 100 mila euro. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri i ladri, che hanno rubato un escavatore e un autocarro, hanno aperto un varco nella parte posteriore del magazzino.

I militari dell’Arma hanno effettuato un sopralluogo e raccolto le immagini del sistema di videosorveglianza per trovare elementi utili.