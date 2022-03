Lentini: “La Regione acquisti il marchio Targa Florio”

“Rischia di finire in mano ad altre regioni“

PALERMO – “Il brand Targa Florio, legato alla storica manifestazione automobilistica, patrimonio storico-culturale della Regione Siciliana, rischia di andare perduto e finire in altre regioni d’Italia, la Regione Siciliana lo acquisti immediatamente”. Lo dice Totò Lentini, capogruppo dei Popolari e Autonomisti all’Ars, che nei giorni scorsi ha presentato una interrogazione a risposta scritta al presidente della Regione Nello Musumeci, all’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana Alberto Samonà e all’assessore del Turismo, dello sport e dello spettacolo Manlio Messina e all’assessore per l’Economia Gaetano Armao.

“Nel luglio 2020 – spiega Lentini – l’assessorato regionale ai Beni culturali, ha sottoposto a vincolo di interesse culturale il marchio Targa Florio, quindi ha sancito la protezione rispetto ad usi extra regionali della manifestazione, iscritta nel 2009 nel Registro delle Eredità Immateriali con il brand ‘Targa Florio’. In contrasto con la volontà di mantenere il marchio in Sicilia, la Regione – sottolinea Lentini – non ha però ancora espresso uguale volontà nell’acquistare il marchio, che vede in Aci Italia, come riportato dagli organi di stampa, il più probabile acquirente per una cifra stimata intorno a 6,4 milioni più Iva e in caso di acquisto da parte di Aci Italia, il contratto prevederebbe che le somme, interamente versate all’Aci di Palermo, proprietario del marchio, andrebbero ad estinguere l’esposizione debitoria di quest’ultimo. Chi ha stabilito che quella cifra è congrua?”, si chiede Lentini.

“Ci sarebbe poi un conflitto d’interessi tra chi guida l’Aci Palermo e riveste anche il ruolo di dirigente regionale preposto all’ufficio cui spetta la valutazione di esercizio di prelazione da parte della Regione. Noi vogliamo tutelare il brand e avere certezza sul fatto che chiunque sia l’acquirente organizzi le manifestazioni legate alla Targa Florio in Sicilia. L’acquisto del marchio Targa Florio – conclude Lentini – è la lineare conseguenza delle iniziative a sua tutela portate avanti finora dalla Regione”.