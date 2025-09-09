“Sull’uso della base di Sigonella chiediamo trasparenza e chiarezza”

Le parole di Alessandro Vinci, presidente del consiglio comunale di Lentini

CATANIA – “In qualità di Presidente del Consiglio Comunale di Lentini, ritengo doveroso intervenire in merito alle notizie diffuse da organi di stampa nazionale e locale circa l’utilizzo della base di Sigonella e dello spazio aereo siciliano da parte di velivoli militari israeliani.

A tutt’oggi, non è stato ufficialmente escluso che tale presenza sia riconducibile alle attività legate al conflitto in corso nella Striscia di Gaza”. A parlare è il presidente del Consiglio Comunale di Lentini, Alessandro Vinci.

La “vicenda Sigonella”

Un intervento che tocca la cittadina aretusea anche in virtù della posizione di confine proprio con Sigonella. “La Sicilia, e in particolare il territorio della nostra città – prosegue Vinci -, non possono e non devono essere trasformati in una piattaforma logistica e di intelligence per operazioni belliche. Condotte da Stati terzi, al di fuori dei mandati ONU e in violazione del diritto internazionale.

Voglio ribadire con forza che la comunità di Lentini non intende avere alcuna contiguità né complicità rispetto alla guerra portata avanti da Israele nei territori della Striscia di Gaza. Una guerra che continua a produrre distruzione e sofferenze per la popolazione civile palestinese”.

Per queste ragioni, chiedo al Governo nazionale – conclude il presidente dell’assise lentinese – la massima trasparenza e chiarezza. Circa la natura e le finalità della presenza di velivoli militari israeliani a Sigonella. È un diritto della nostra comunità conoscere con precisione ciò che avviene nel proprio territorio, soprattutto quando si tratta di attività militari. Che coinvolgono potenze straniere fuori dal perimetro della NATO e che potrebbero avere dirette implicazioni sulla sicurezza dei cittadini siciliani e sulla stabilità dell’area mediterranea.

Confido che le Autorità nazionali e militari vogliano fornire informazioni puntuali e trasparenti. Affinché siano sempre garantiti la sicurezza del nostro territorio e il pieno rispetto della legalità internazionale”.