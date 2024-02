Lentini, raid vandalico alla camera del lavoro: è il quarto in un anno FOTO

Il segretario provinciale Cgil: "Le istituzioni prestino maggiore attenzione"

LENTINI (SIRACUSA) – La Camera del Lavoro di Lentini, per l’ennesima volta, è stata vandalizzata. Nella notte, si legge in una nota inviata dalla Cgil, dei malviventi si sono introdotti nei locali vandalizzandoli.

“Non sono certo i danni materiali (in ogni caso non indifferenti tra locali danneggiati, finestre rotte e persino la grata in ferro a protezione di una finestra segata) quanto quello che si può celare dietro a queste incursioni a impensierirci” commenta il segretario generale provinciale della Cgil, Roberto Alosi.

“A noi sembra, piuttosto evidente, che non debba essere esclusa a priori una eventuale matrice politica e questo, non solo perché è la quarta volta nel giro di poco più di un anno, ma anche perché non viene portato via nulla, ma solo devastato quanto c’è all’interno. Il fatto che ancora una volta sia stata colpita la casa dei lavoratori, dei pensionati, dei giovani non può non allarmarci, tanto più che si tratta della camera del lavoro di Lentini, che vanta una lunga storia di presenza e impegno sociale costante sul territorio costituendo, lo voglio ribadire, presidio di democrazia e libertà per tutti, in particolare verso i più bisognosi. Credo – ha concluso Alosi – che sia giunto il momento che si presti maggiore attenzione da parte delle istituzioni perché 4 attentati in meno di un anno credo che non possano e non debbano essere sottovalutati”.