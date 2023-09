Lentini, scoperta e sequestrata un’officina abusiva

Il proprietario era sprovvisto di tutte le licenze e autorizzazioni

LENTINI (SIRACUSA) – Un’officina meccanica abusiva e totalmente sconosciuta al fisco è stata scoperta a Lentini dai militari del comando provinciale della guardia di finanza del capoluogo di Siracusa.

L’officina, dotata di attrezzatura utile per riparazioni meccaniche di autovetture e motocicli, non era dotata di registratore telematico per la certificazione dei corrispettivi.

Il titolare non è stato inoltre in grado di esibire alcune licenza o autorizzazione rilasciata dalla Camera di Commercio. Il meccanico è stato segnalato alla Camera di Commercio per la mancata iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di riparazione, violazione per la quale è prevista una sanzione amministrativa che va da un minimo di 5.164 euro a un massimo di 15.493.

I militari gli hanno inoltre sequestrato le strumentazioni.