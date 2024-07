Scontro auto-scooter: muore a 16 anni. Si indaga per omicidio stradale

La vittima, Salvo Oliva, e il luogo dell'incidente

Ferito un amico tredicenne della vittima

SIRACUSA – L’impatto è stato tremendo. Un ragazzo di 16 anni, Salvo Oliva, è morto in un incidente stradale ieri sera a Lentini, nel Siracusano.

Era in sella al suo scooter e sarebbe stato travolto da una Wolksvagen Polo condotta da un cinquantenne di Villasmundo. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale.

Secondo una prima ricostruzione, il sedicenne era in compagnia di un amico di 13 anni che si trova ricoverato in prognosi riservata in ospedale. Stavano percorrendo il tratto di strada tra via Solferino e via Agnone, quando si è scontrato con l’auto.

Il conducente della macchina sarebbe scappato a piedi in preda al panico ma è stato subito rintracciato. Indagano i carabinieri.