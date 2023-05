Leone: “Abbiamo perso ma ripartiamo”

La segretaria provinciale del Pd commenta i dati elettorali.

CATANIA – “Abbiamo perso. Tutto quello che potevamo tentare lo abbiamo tentato, senza rimpianti. Avremo tempo per l’analisi di quanto accaduto. La destra ha avuto una larghissima affermazione: 7 liste andate a segno, con grandi risultati”.

La segretaria provinciale del Pd, Maria Grazia Leone, commenta l’esito della tornata elettorale a Catania. “Siamo sconfitti, ma ricominciamo dalla rappresentanza che portiamo in consiglio comunale. Non ci fermiamo e da domani ricominciamo a lavorare per costruire un’alternativa credibile. Ripartiamo dalla lista del PD, che dopo 5 anni di assenza torna in campo, e ripartiamo dagli oltre 10.490 voti che ci consegnano la responsabilità di essere la prima forza del campo progressista”, dice. E aggiunge.

“Un grazie a Maurizio Caserta che si è speso con coraggio per una campagna elettorale dal profilo altissimo, un grazie a chi si è speso per costruire la lista del PD, ai componenti della segreteria provinciale, alle candidate, ai candidati e a tutta la comunità democratica rivitalizzata attorno a questo progetto. Un progetto che, ci tengo a sottolineare, non finisce qui, ma da qui comincia. Il tempo della ricostruzione è iniziato, sapevamo che non sarebbe stato né breve né facile, ma abbiamo iniziato”, argomenta.

“I più affettuosi auguri di buon lavoro vanno ai nostri eletti che, dai banchi dell’opposizione, scriveranno una pagina di storia del PD catanese. Auguri e buon lavoro anche al sindaco Trantino, per lo straordinario risultato e per il grande lavoro che lo attende”, conclude.