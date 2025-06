Omicidio a Leonforte, ucciso un pensionato: le ipotesi del delitto

Tra le possibili ricostruzioni c'è quella di un furto finito male

LEONFORTE (ENNA) – Un ultrasettantenne, Giuseppe Romano, pensionato vedovo, è stato ucciso con diversi colpi di un oggetto contundente, alcuni dei quali lo hanno colpito alla testa. Il corpo della vittima è stato trovato all’interno della casa in cui viveva da solo, in via Valenti.

Sul caso indagano gli agenti del Commissariato di Leonforte, sotto il coordinamento della Procura di Enna. Vicino al cadavere è stato rinvenuto un martello. Non si sa però ancora se si tratti dell’arma del delitto.

Omicidio a Leonforte

Tra le possibili ricostruzioni c’è quella di un furto finito male, forse una rapina impropria; ma indiscrezioni vicine a chi indaga parlano di un ventaglio di ipotesi apertissimo. Da quanto è emerso c’era molto sangue in giro per casa.

La notizia del rinvenimento di un cadavere si è sparsa nel primo pomeriggio di oggi. Poliziotti e il medico legale si trovano ancora sulla scena del delitto. All’inizio si era pensato a un incidente.

Al momento ci sono ancora tante persone davanti all’appartamento. Secondo quanto trapelato, non ci sarebbero segnali di effrazione, segno che la vittima, forse, conosceva l’assassino.

