 Leonforte, in carcere un condannato a 9 anni per violenza sessuale
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Leonforte, in carcere un condannato a 9 anni per violenza sessuale

Per i giudici l'uomo non avrebbe impedito le violenze su minori di cui era a conoscenza
PROVINCIA DI ENNA
di
1 min di lettura

LEONFORTE – Leonforte, condanna definitiva a 9 anni per violenza sessuale su minori. In carcere un uomo. La polizia ha eseguito l’ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria. Il provvedimento trae origine da una sentenza di condanna, divenuta definitiva, a seguito di dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione, con la quale l’uomo è stato condannato alla pena di nove anni di reclusione, oltre alle pene accessorie.

La condanna riguarda il reato di violenza sessuale aggravata dal fatto che le vittime, all’epoca dei fatti, avevano meno di dieci anni. In particolare, il soggetto non aveva commesso materialmente le violenze, ma avrebbe potuto fermarle. È su questo presupposto che si fonda la condanna diventata definitiva: i giudici hanno accertato che l’uomo era a conoscenza degli abusi e che, pur avendo l’obbligo di intervenire per proteggere i minori, non fece nulla per impedirli.

Dopo aver rintracciato il condannato e completato le formalità di rito, i poliziotti lo hanno accompagnato presso il carcere di Enna.

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI