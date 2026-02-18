Leonforte, in carcere un condannato a 9 anni per violenza sessuale

Per i giudici l'uomo non avrebbe impedito le violenze su minori di cui era a conoscenza

LEONFORTE – Leonforte, condanna definitiva a 9 anni per violenza sessuale su minori. In carcere un uomo. La polizia ha eseguito l’ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria. Il provvedimento trae origine da una sentenza di condanna, divenuta definitiva, a seguito di dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione, con la quale l’uomo è stato condannato alla pena di nove anni di reclusione, oltre alle pene accessorie.

La condanna riguarda il reato di violenza sessuale aggravata dal fatto che le vittime, all’epoca dei fatti, avevano meno di dieci anni. In particolare, il soggetto non aveva commesso materialmente le violenze, ma avrebbe potuto fermarle. È su questo presupposto che si fonda la condanna diventata definitiva: i giudici hanno accertato che l’uomo era a conoscenza degli abusi e che, pur avendo l’obbligo di intervenire per proteggere i minori, non fece nulla per impedirli.

Dopo aver rintracciato il condannato e completato le formalità di rito, i poliziotti lo hanno accompagnato presso il carcere di Enna.