Lercara Friddi, 2 milioni per riqualificare l’agglomerato industriale

L'assessore Tamajo e il commissario Irsap Gualdani hanno effettuato un sopralluogo

LERCARA FRIDDI (PALERMO) – Si è svolto ieri pomeriggio, lunedì 11 novembre, nella zona industriale di Lercara Friddi, in provincia di Palermo, il sopralluogo dell’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, accompagnato dal Commissario straordinario di IRSAP, Marcello Gualdani, per valutare l’avanzamento del progetto di riqualificazione dell’agglomerato industriale di Lercara Friddi, “un’iniziativa fondamentale per migliorare la sicurezza e la fruibilità dell’area”.

“Siamo impegnati a restituire sicurezza e funzionalità alle aree industriali della regione – ha dichiarato Tamajo -. L’agglomerato industriale di Lercara Friddi è un asset importante per l’economia locale e regionale, e con questo progetto intendiamo fornire le migliori condizioni per le imprese, i lavoratori e i visitatori dell’area”.

“Il progetto di riqualificazione dell’agglomerato Industriale di Lercara Friddi si inserisce in un piano di ampio respiro per sostenere e rilanciare le aree industriali siciliane, migliorando le infrastrutture e le condizioni di sicurezza per tutti gli utenti”, ha concluso Tamajo.

“Questo progetto rappresenta un significativo passo in avanti per la riqualificazione delle nostre aree industriali – ha spiegato Gualdani – . L’Irsap si sta impegnando al massimo per assicurare una pianificazione e una realizzazione efficiente dei lavori, con l’obiettivo di valorizzare il tessuto produttivo di Lercara Friddi e migliorare le condizioni di lavoro e sicurezza”.

Interventi previsti

Il progetto, dal valore complessivo di 2 milioni e 340mila euro, prevede una serie di interventi fondamentali per migliorare la viabilità e le infrastrutture. Le strade dell’area industriale verranno messe in sicurezza mediante la scarifica del manto bituminoso esistente e la posa di un nuovo tappetino stradale, garantendo così una superficie di transito più sicura e duratura.

È prevista l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione con apparecchi a led, per garantire maggiore visibilità nelle ore notturne e ridurre i consumi energetici.

Per quanto riguarda il sistema di drenaggio, il progetto include il ripristino della condotta delle acque bianche, essenziale per assicurare il corretto deflusso delle acque piovane e prevenire allagamenti della sede viabile.

Sul viadotto dell’area industriale si interverrà con la realizzazione di nuovi marciapiedi e la posa di barriere di sicurezza. Infine, si procederà al ripristino dei muri del viadotto e alla realizzazione del copriferro per contrastare il degrado del calcestruzzo e garantire la stabilità strutturale.