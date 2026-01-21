Lercara, picchia la compagna e ferisce il suocero: in carcere un 25enne

L'intervento dei carabinieri

LERCARA FRIDDI – Aggredisce la compagna e ferisce il suocero davanti alla figlia, arrestato un 25enne che era sottoposto agli arresti domiciliari. L’uomo, portato in carcere a Termini Imerese, dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate ed evasione.

Intervenuti i carabinieri della Compagnia di Lercara Friddi allertati dalla donna impaurita per l’eccesso di rabbia del compagno nonostante la presenza della figlia di appena un anno. Il 25enne l’avrebbe colpita al ventre e avrebbe distrutto gli arredi di casa fino all’arrivo del suocero ferito con un coltello al braccio. I carabinieri sono riusciti a bloccare e disarmare l’uomo che è stato arrestato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria di Termini Imerese, è stato portato presso il carcere “Burrafato”.