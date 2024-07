L’estate a Enna, aperte oggi le piscine comunali di Pergusa

E a Leonforte sorta la prima Cine-Piscina

ENNA – Nel capoluogo più alto d’Italia, nonché capoluogo dell’unica provincia dell’Isola che non ha accesso al mare, riparte l’attività estiva delle piscine, con l’annuncio ufficiale dato dall’assessore allo Sport Rosalinda Campanile.

“Un ringraziamento – aggiunge la Campanile – alle società di nuoto Asd La Fenice e Asd Enna nuoto Murgano che collaboreranno con il Comune nella gestione delle piscine e l’augurio di buon divertimento agli ennesi”.

Stamattina si è partiti già con una piccola folla, che come inizio non è male, di 130 persone. Prima giornata di relax, dunque, in un periodo non esattamente positivo, a Pergusa, considerata la crisi idrica siciliana che ha portato il lago ad un drammatico svuotamento.

La Cine-Piscina a Leonforte

Intanto in provincia, a Leonforte, ha aperto a fine giugno la prima “Cine-Piscina”, iniziativa imprenditoriale del giovane Giuseppe D’Angelo, già titolare del Cine Evolution. In città non esisteva una piscina aperta al pubblico, così come non esisteva un cinema. E lui ha voluto scommettere sulla novità, offrendo un servizio mancante.

“Da noi le persone possono rimanere tutto il giorno – spiega – ma potranno anche scegliere di fare mezza giornata o venire semplicemente a mangiare qui. Abbiamo adibito alla piscina un’area di 450 metri quadrati all’aperto e i primi giorni ci dimostrano che i leonfortesi, ma non solo loro, lo stanno apprezzando”.