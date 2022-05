Letizia Battaglia, gli studenti di Unipa organizzano evento in sua memoria

L'inizio è fissato per le 16.30 in viale delle Scienze

PALERMO – Questo pomeriggio, all’Università degli studi di Palermo, gli studenti del Laboratorio studentesco autonomo hanno organizzato un’iniziativa in ricordo della fotografa Letizia Battaglia, a distanza di un mese dalla sua scomparsa.

“La scomparsa di Letizia Battaglia ha scosso nelle viscere la nostra città. Per tutta la sua vita, Letizia ha descritto Palermo attraverso le sue lenti, ne ha mostrati i contrasti più violenti, i chiaroscuri meno evidenti, gli occhi più furbi, le contraddizioni più crude. In questi giorni Palermo non piange soltanto la perdita di un’importante photoreporter; Palermo piange la perdita dei suoi occhi. Occhi scrupolosi, che cercavano una verità e la trovavano riflessa sulle mura ruvide dei palazzi, nei giochi dei bambini, nel sangue sulle strade, nelle storie dei passanti. Occhi che ci hanno regalato un patrimonio immenso e inestimabile, e che oggi, dopo giorni di addolorato silenzio, è giusto ricordare, celebrare, non più nel dolore ma nel segno di una promessa, quella di continuare a raccontare Palermo in maniera autentica e coraggiosa, per conoscerla e cambiarla” scrivono gli organizzatori.

L’iniziativa inizierà alle 16:30 di fronte l’edificio 12 di viale delle Scienze. Interverranno Valentina Greco, del Coordinamento mostre Centro Internazionale di Fotografia; Marta Passalacqua e Agnese Augello, fotografe del gruppo “le ragazze del Centro Internazionale di Fotografia”; Michele Mannoia, Ricercatore di processi culturali e comunicativi presso il Dipartimento di Culture e Società dell’Università degli Studi di Palermo; Diego Mantoan, docente di Storia dell’Arte Contemporanea presso l’Università degli Studi di Palermo.