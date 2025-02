Etna in attività, ventuno voli dirottati a Palermo: ecco l’elenco degli aerei

Le comunicazioni e i tempi

CATANIA- La società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, l’Unità di crisi ha inizialmente disposto la chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Sud e Sud- Ovest del vulcano (settori C1 e C2) fino alle ore 17.

Successivamente disposta la chiusura degli spazi del solo settore C1 fino alle 20.30, con conseguente interruzione delle attività di volo in arrivo all’aeroporto di Catania, che fino alle ore 22.30.

Sono consentite le partenze degli aeromobili già presenti in aeroporto. Consentite le partenze degli aeromobili già presenti in aeroporto. I passeggeri sono pregati di non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo.

Rimane pienamente operativo l’aeroporto di Comiso dopo la chiusura per forti raffiche di vento.

Ventuno voli dirottati a Palermo

Sono al momento 21 gli aerei dirottati nello scalo palermitano ‘Falcone-Borsellino’ dall’aeroporto di Catania chiuso a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera.

Tra questi i voli da Pantelleria delle 14, il Roma Fiumicino delle 13.30, il Berlino delle 14, il Bergamo delle 13.45, il Roma Fiumicino delle 14.12, il Venezia delle 14.10, il Parigi delle 14.37, il Verona delle 14.33, il Roma Fiumicino delle 14.35, il Torino delle 14.47, il Milano Linate delle 14.40, il Sofia delle 14.19, il Budapest delle 15, il Katowice delle 14.42, il Roma Fiumicino delle 15.15, l’Amsterdam delle 15.22, il Malta delle 16.55, il Roma Fiumicino delle 17.45., il Milano Linate delle 17.55, il Roma Fiumicino delle 18.30, il Bergamo delle 18.45, il Verona delle 19.40, il Firenze delle 19.15, il Roma Fiumicino delle 21.05. A Comiso sono stati dirottati il Milano Malpensa delle 18.40 e il Milano Linate delle 19.55.