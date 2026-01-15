Leto e Milazzo: “Ecomostro di via tiro a segno va abbattuto”

Approvato in consiglio comunale l'ordine del giorno che ha i due consiglieri come primi firmatari

PALERMO – Oggi, il Consiglio Comunale ha approvato un ordine del giorno, che prevede l’abbattimento dell’ecomostro di via Tiro a segno. Tra le motivazioni, si sottolinea che l’area è sottoposta a doppia conformità urbanistica, poiché la struttura è stata abusivamente realizzata in una zona a rischio di esondazione.

“Per oltre tre decenni, l’immobile ha rappresentato un simbolo di degrado sociale e ambientale: la sua presenza ha generato non solo problematiche per l’ambiente e la salute dei cittadini, ma è stata anche lo scenario di continui episodi di microcriminalità. La demolizione dell’ecomostro risolverà un nodo stradale che penalizza la viabilità pedonale, permetterà di eliminare le discariche abusive e promuoverà modelli di legalità, rendendo il sito aperto e fruibile dalla cittadinanza in tempi rapidi”, si legge in una nota a firma dei due consiglieri.

“Questa iniziativa – aggiungono – si inserisce in un contesto più ampio di riqualificazione della Costa Sud, situandosi a pochi passi da Piazza Sant’Erasmo, già oggetto di significativi lavori di ristrutturazione. Dalla via Tiro a Segno, in parte intitolata a Biagio Conte, sorgerà una nuova piazza, destinata al verde, con un’area sportiva e ludica, pensata per tutti i bambini e le famiglie del quartiere ed è proprio a lui che verrà dedicata. Questo intervento non solo migliorerà qualitativamente e urbanisticamente l’area, ma rappresenterà la distruzione di un simbolo di degrado e illegalità, per questo vogliamo ringraziare tutti i colleghi di maggioranza e opposizione, per avere sostenuto il voto favorevole su questo ordine del giorno che pone fine ad un iter iniziato tre anni fa”.