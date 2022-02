Letta: “La festa del Pd sarà a Palermo”

"In estate faremo sintesi delle proposte uscite dalle Agorà democratiche“

ROMA – “La festa nazionale del Pd sarà a Palermo. Poi ci sarà la festa tematica sulle Agorà, dopo i Sassoli camp, per fare emergere il nostro profilo, per una Italia più giusta, più libera, una Italia dove la lotta alla diseguaglianza sarà il nostro asse. Non c’è vera libertà senza eguaglianza“. Ad annunciarlo è Enrico Letta, segretario del Pd nella sua relazione alla direzione dem.

“In estate – ha spiegato il segretario del Pd – faremo sintesi delle proposte uscite dalle Agorà democratiche, con una iniziativa che chiamo i Sassoli Camp: dieci campi di alcuni giorni, con mille democratici e democratiche, singoli cittadini e militanti, non iscritti a nessun partito. Chi vorrà partecipare potrà farlo: un lavoro di democrazia partecipativa”.