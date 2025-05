Lettera alla Schlein da esponenti del Pd siciliano: “Primarie aperte”

Nella missiva si contestano risultati del congresso regionale del partito

PALERMO – Un gruppo di esponenti del Pd in Sicilia, che ha presentato ricorso alla commissione nazionale di garanzia, per contestare lo svolgimento dell’assemblea dello scorso 27 gennaio a Palermo, scrive una lettera aperta alla segretaria nazionale Elly Schlein.

“Raccolte migliaia di firme”

“Siamo un gruppo che ha raccolto migliaia di firme per richiedere di celebrare il congresso regionale del Partito democratico con le primarie aperte”, si legge nella lettera. “Noi non sappiamo quello che ti hanno raccontato e che raccontano ed è per questo che ci rivolgiamo direttamente a te”.

Un ricorso presentato per contestare lo svolgimento delle votazioni della scorsa assemblea del partito. Che si è tenuta il 27 gennaio, con votazione online per la scelta o meno di mantenere lo strumento delle primarie in vista del congresso regionale del partito. E che si celebrerà nelle prossime settimane. “Il Pd è casa nostra e ci sono tra i firmatari esponenti che questo partito lo hanno fondato”.

“Strumento identitario”

“Per noi le primarie – spiegano – rappresentano lo strumento identitario del partito e ancora la più grande innovazione politica portata sulla scena nazionale negli ultimi anni. In una assemblea tenutasi per definire il regolamento congressuale è stato detto di no ed è stato consumato un voto. Noi chiediamo di avere l’elenco di chi ha votato. Una richiesta di trasparenza a cui ci viene ancora detto di no. Ti chiediamo di non voltare la testa dall’altra parte”.

“La Sicilia è una terra complessa che merita una vera alternativa – concludono gli esponenti nella lettera – a questa destra che qui mostra il volto peggiore. Per batterla noi dobbiamo dimostrare di essere diversi e credibili agli occhi dei cittadini”.