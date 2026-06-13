Indagano i carabinieri

Una lettera anonima dai contenuti offensivi è stata recapitata al Comune di Montevago ed è indirizzata alla sindaca Margherita La Rocca Ruvolo, deputata regionale di Forza Italia all’Ars e componente della Commissione regionale Antimafia. L’episodio è stato immediatamente segnalato ai carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per risalire all’autore della missiva.

La Rocca Ruvolo, lettera anonima spedita per posta

Secondo quanto emerso, la missiva sarebbe stata inviata tramite posta ordinaria e conterrebbe pesanti insulti e frasi denigratorie rivolte all’amministratrice. Il contenuto e le modalità del messaggio richiamerebbero altri episodi analoghi verificatisi precedentemente.

La lettera è stata acquisita dai militari dell’Arma che stanno conducendo le indagini per verificare eventuali collegamenti con precedenti atti intimidatori.

“Sono stanca di ricevere insulti, volgarità ed attacchi. La lettera è piena di tutto questo. Attacchi che vengono dalla stessa fonte e con lo stesso stile”, ha dichiarato la sindaca.

Il precedente dei proiettili

Non si tratta del primo episodio che coinvolge Margherita La Rocca Ruvolo, in passato già destinataria di gravi intimidazioni. Tra queste, l’invio di alcuni proiettili avvenuto nel 2022.

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