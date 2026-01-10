Lettera con un proiettile al sindaco di Carlentini: “Non ci intimidiscono”

Le minacce e la solidarietà

SIRACUSA – Una lettera con un proiettile è stata fatta avere al sindaco di Carlentini (Sr) Giuseppe Stefio.

Lo ha reso noto lo stesso primo cittadino.

Barbagallo: “Atto gravissimo”

“Un gravissimo atto intimidatorio che non può passare sotto silenzio. Oltre a esprimere solidarietà e vicinanza a Giuseppe Stefio e alla sua famiglia, ci auguriamo che forze dell’ordine e magistratura riescano ad individuare al più presto i responsabili, assicurandoli alla giustizia. La battaglia contro ogni forma di illegalità che contraddistingue Stefio non arretrerà di un solo passo e troverà il sostegno pieno e rinnovato da parte di tutto il Partito Democratico”, ha commentato il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo.

“L’azione di moralizzazione della città e della politica è partita 7 anni fa ed e un processo irreversibile ed andrà oltre il mio mandato”. Lo ha detto il sindaco di Carlentini, Salvatore Stefio, esponente del Pd al quale ieri è stata recapitata una busta contenente un foglio con frasi di minacce ed un bossolo.

Il primo cittadino, che ha ringraziato le forze dell’ordine ed il prefetto di Siracusa, ha ribadito la volontà di non farsi condizionare da atti intimidatori: “Sbaglia chi pensa di intimidire l’azione amministrativa”.

Il contenuto della lettera

Nel messaggio intimidatorio c’era scritto: “Giuseppe Stefio dimettiti o verrai colpito oppure colpiremo la tua famiglia”. “La vigliaccaggine non è giustificabile – ha continuato il sindaco – La mia comunità è fondata su valori importanti di democrazia, libertà e accoglienza. Solo i miei concittadini mi possono dire di dimettermi. Nessun altro e non con questi atteggiamenti mafiosi”. “Non possono essere intaccati i valori della mia città e della mia comunità. Non permetterò che nessuno possa pensare di invertire l’azione fatta fino ad oggi. E’ stata innestato un processo irreversibile di legalità e trasparenza amministrativa” ha concluso.

Provenzano: “Il crimine non prevarrà”

“Tutta la mia solidarietà al sindaco di Carlentini Giuseppe Stefio, che ha ricevuto una gravissima intimidazione, una busta con un proiettile. A Giuseppe Stefio vorrei dire che tutta la comunità del Partito Democratico è al suo fianco, certi che il suo impegno andrà avanti con coraggio e determinazione. È urgente che tutte le istituzioni si uniscano per fare chiarezza su quanto accaduto, il crimine, l’illegalità, la violenza e l’intimidazione non prevarranno”. Lo dice Peppe Provenzano, membro della segreteria nazionale del Pd e componente della commissione Antimafia.